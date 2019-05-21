YSK'nin gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak

31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekçeli kararını bugün de açıklamayacağı belirtildi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası CHP adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve AKP'nin itirazları üzerine YSK, İBB Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesi yönünde karar vermişti. YSK'nin, İstanbul seçimlerini iptal etme gerekçesinin yazımını tamamladığı belirtildi.

İstanbul seçimlerine dair alınan yenileme kararı gerekçesinin, seçim iptaline muhalif olan dört üyenin muhalefet şerhlerini yazmalarının, imza ve tasnif süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Bu sürecin, YSK’nin toplantısında tamamlaması bekleniyordu.

6 Mayıs'ta seçimi iptal eden YSK, aradan 15 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını kamuoyuna açıklamadı.

GEREKÇELİ KARAR 200 SAYFANIN ÜZERİNDE

Gerekçeli kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu belirtildi.

İstanbul seçimlerini iptal kararı, dörde karşı yedi oy ile alınmıştı. Kısa kararda, kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri iptal için gerekçe gösterilmişti.

YSK, YEDEK ÜYELERİN OY KULLANMASINA YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili verilen kararda imzası olan 11 üyenin içerisinde yedek üyelerin de oy kullanmasına yapılan itirazı reddetti. YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına yapılan itirazları reddederek 11 üyenin oy kullanmasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

Kurul, 6 Mayıs'ta 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti.

İTİRAZIN GEREKÇESİ NEYDİ?

İtirazda İstanbul İl Seçim Kurulu aracılığıyla yapılan bir başvuruda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın yedek üyelerin de arasında bulunduğu on bir üyenin katılımıyla verildiği, bu üyelerden dördünün yedek olduğu belirtildi. Başvuruda, İstanbul seçimiyle ilgili verilen kararın kaldırılması, Kurul'un yedi asıl üyesiyle toplanarak tekrar karar vermesi istenmişti. (HABER MERKEZİ)