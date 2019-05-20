Çaycuma Uçurtma Şenliği'nin 15'ncisi 26 Mayıs Pazar günü yapılacak

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği, Çaycuma Belediyesi ve Perşembe Belediyesi işbirliği ile düzenlenen uçurtma şenliğinin 15’incisi 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından her yıl düzenli olarak yapılan geleneksel uçurtma şenliğinin 15’incisi, Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği, Çaycuma Belediyesi ve Perşembe Belediyesi işbirliği ile 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak. Çaycuma Nadır Deresi'nde yapılacak olan şenlik saat 12.00'de başlayacak.

YAZAR GÜLSÜM CENGİZ KİTAPLARINI ÇOCUKLARA İMZALAYACAK

Çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Gülsüm Cengiz’in çocuklarla söyleşi yapıp kitaplarını imzalayacağı uçurtma şenliğinde, en yükseğe çıkan uçurtma, en özgün yapımlı uçurtma ve yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük yarışmacı kategorilerinde yarışma yapılacak. Katılımcılar yarışmaya kendi yaptıkları uçurtmaların yanı sıra hazır uçurtmalarla da katılabilecekler.

DRAMA VE OYUN ETKİNLİĞİ

Drama Lideri Fahri Bozbaş ile şenlik alanında çocuklarla drama ve oyun etkinliği gerçekleştirilecek.

KATILIMCILARA MADALYA, DONDURMA VE ŞAPKA

Kategorilerde ilk üçe giren yarışmacılara madalya ve kitap verilecek. Tüm katılımcılara ise anı madalyası, dondurma ve şapka ücretsiz verilecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve çocuklara yönelik çeşitli stantların açılacağı uçurtma şenliğine çocuk, genç ve yaşlı herkes davet edildi.