TESK Başkanı: Gross market adı altında ucuzluk algısı oluşturuluyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda "gross market" furyasının öne çıktığını ve yerel marketlerin gross marketlerle mücadele edebilmek ve ayakta kalabilmek için tabelalarını "Gross" olarak değiştirdiğine dikkat çekti. Palandöken, "Piyasada bir Gross çılgınlığı yaşanıyor. Zincir marketler karşısında her geçen gün güç kaybeden yerel marketler müşteri çekmek için tabelalarını Gross market yönüne çevirdi” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "gross" marketlerin perakendeciye toptan satış yapılması gerekirken vatandaşa satış yapıldığını vurgulayarak bu uygulamanın küçük esnafa zarar verdiğini belirtti. Palandöken, "Önceden parmakla sayılacak kadar az olan gross market sayısı şimdi yerel marketlerle yarışır hale geldi. Zincir marketler karşısında her geçen gün güç kaybeden yerel marketler müşteri çekmek için tabelalarını gross market yönüne çevirdi” dedi.

"TABELAYA GROSS MARKET YAZARAK MÜŞTERİ ÇEKİYORLAR"

Küçük ve yerel marketlerin ayakta kalmak için isim değiştirmesinin geçici bir çözüm olduğunu anlatan Bendevi Palandöken, "Bu gross marketler, kuruluş amacından saparak haksız rekabet oluşturmaya başladı. Başlangıçta iş yeri vergi numarası şartıyla yalnızca dükkan sahiplerine satış yapan grosslar, halka perakende satış yapıyor. Yani hem esnaf hem de vatandaş gross marketten alışveriş yaparken ürünleri aynı fiyattan satın alıyor. Bunu fırsat bilen yerel marketler ise gross marketlerin ucuzluk algısını kullanarak tabelalarını gross olarak değiştiriyor. Ancak bu bir çözüm değil. Çözüm, perakende sektörünü düzenleyen kanunun zaman kaybedilmeden yeniden düzenlenmesidir. Artık her mahallede adım başı bir gross var. Bu durum başta bakkal, büfeci, kuruyemişçi, manav, kasap, şarküteri ve unlu mamuller olmak üzere perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor. Zaten sayıları 32 bini aşkın zincir market ve 410’un üzerindeki AVM ile baş edemeyen esnafımız bir de grosslar yüzünden zarar ediyor” diye konuştu.

"ESNAFIMIZIN ÜZERİNDEKİ HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Gross marketlerin perakende sektörü için cazibesini yitirdiğini belirten Palandöken, “Ucuzluk iddiası ile satış yapan gross marketlerdeki fiyatlar zincir marketlerle yarışır hale geldi. Vatandaşlarımız her gördüğü gross market tabelasına aldanmamalı. Alışveriş yaparken mutlaka birden fazla işletmeye gidip fiyat takibi yapılmalı. Gross marketlerde sadece gıda ürünleri değil kırtasiye malzemeleri, kozmetik, zücaciye ürünleri hatta giyim, spor malzemeleri ve inşaat malzemeleri bile satılıyor. Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için başta ulusal ve yerel zincir marketler ile AVM’ler ve gross marketlere düzenleme getirilmeli. Gross marketlerin perakende satış yapması mutlaka bir kurala bağlanmalı. Esnafımızın üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

545 bin esnaf battı