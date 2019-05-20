Erzincan'da "Marksizmin Güncelliği" konulu panel düzenlendi

Erzincan Emek Gençliği, Emek Partisi (EMEP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Yusuf Karataş'ın katılımıyla "Marksizmin Güncelliği" konu başlıklı panel düzenledi.

Panelde konuşan Karataş, Marksizmin toplumsal ve düşünsel gelişimin belli bir aşamasının ürünü olduğunu vurguladı.

Marksizmin bugün hâlâ yol gösterici olduğunun altını çizen Karataş, "Marksizmin toplumları kendi tarihsel hareketleri ve bu hareketin temelini oluşturan ilişkiler içinde tanımlıyor olması, toplumları kendi maddi hareketleri içinde incelemesi, marksizmin sınıflı toplumların tarihinin sınıflar arasındaki mücadelenin tarihi olduğunu ortaya koyması, onun bugün de yol gösterici olduğunun işaretidir" ifadelerini kullandı.

Karataş, marksizmi canlı ve güncel kılan şeyin, bir dogma değil bilimsel temellere dayanan bir eylem kılavuzu niteliği taşıması olduğuna dikkat çekti. (Erzincan/EVRENSEL)

10 maddede Marksizm neden hâlâ güncel?