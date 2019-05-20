Türk-İş: 1 Mayıs'taki "kıdem tazminatı" kararlılığı dikkate alınsın

Türk-İş Başkanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü sebebiyle Samsun'da gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, işçilerin özellikle 1 Mayıs'ta verdiği "Kıdem tazminatı hakkıma dokunma" kararlılığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu tarafından Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun’da gerçekleştirilen toplantısında, ekonomik kriz, kıdem tazminatının fona devri, kamuda taşeron uygulaması, sosyal güvenlik reformu ve sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tartışıldı. Toplantı sonrası yayınlanan açıklamada, işsizlik ve gıda fiyatlarındaki enflasyonun, işçilerin çalışma ve geçim şartlarını olumsuz etkilediğine değinilerek uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların önceliğinin, başta ücretli çalışanlar olmak üzere toplumun dar ve sabit gelirli kesimleri olması gerektiği dile getirildi.

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"KIDEMİME DOKUNMA" KARARLILIĞI DİKKATE ALINMALI

Açıklamada, kıdem tazminatının fona devri konusunda işçilerin rahatsız olduğu belirtilerek kıdem tazminatı uygulamasının mevcut haliyle devam etmesi gerektiği vurgulandı. Kıdem tazminatının ödenmesinde yaşanan sıkıntıların çözümü için Türk-İş’in katkı sağlamaya hazır olduğu ifade edilen açıklamada, “İşçi için kıdem tazminatı oğlunun damatlığı, kızının gelinliği, kendisinin güvencesidir. İşçinin sığınabileceği son kaledir, kırmızı çizgidir. 1 Mayıs’ta coşkuyla yankılanan ‘kıdemime dokunma’ kararlılığı dikkate alınmalıdır” denildi.

"SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN BEDELİ İŞÇİLERE ÇIKARILMAMALI"

Ayrıca sosyal güvenlik sisteminde geçmişte yapılan birçok değişikliğin olumsuz etkilerinin sürdüğü belirtilerek emekli aylıklarındaki gerilemeden emeklilikte yaşa takılanlara kadar milyonlarca mağdurun ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Sosyal güvenlik reformunun bedelinin yine işçi ve emekçilere çıkarılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, “Tamamlayıcı emeklilik olarak adlandırılan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), zorunlu olmamalıdır. Tasarruf kararı kişilere bırakılmalıdır” denildi.

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TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNLARI DEVAM EDİYOR

KİT’lerde ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerin kadro talebinin verilen sözlere rağmen yerine getirilmediğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca kadroya geçen işçilere verilen yüzde 4’lük zammın, yaşanan enflasyon karşısında yetersiz kaldığı dile getirildi.

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KAMUDA BİRÇOK YERDE GREV AŞAMASINA GELİNDİ

Toplantıda “Kamu Koordinasyon Kurulu” çalışmalarının da değerlendirildiğinin belirtilidiği açıklamada, sendikaların ücret ve sosyal yardım artışlarıyla ilgili tekliflerine kamu işveren sendikalarından karşı bir teklif verilmediği, hükümetin ise bir görüşme çağrısında bulunmadığı dile getirildi. Açıklamada birçok işyerinde uyuşmazlık zaptının tutulduğu, arabulucu safhasının bittiği ve grev aşamasına gelindiği ifade edilerek “Bundan sonra izlenecek politika, gelişmelere göre belirlenecektir” denildi.

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YILDIZ SUNTA VE TÜPRAŞ İŞÇİLERİ SELAMLANDI

Açıklamada, Yıldız Sunta AŞ ve TÜPRAŞ’ta yaşanan gelişmelere de değinilerek “Türk-İş Başkanlar Kurulu, Yıldız Sunta AŞ işçilerinin maruz kaldığı mağduriyetin giderilmesini, TÜPRAŞ ve benzeri işyerlerinde üye sendikalarımız tarafından işçilerin hak ve çıkarlarının korunması çin uygulanan grevler ile örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde sürdürdükleri bütün meşru ve haklı eylemleri selamlamakta ve desteklemektedir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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