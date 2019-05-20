HDP koğuş baskınlarını meclis gündemine taşıdı

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Kandıra, Bakırköy ve Şakran cezaevlerinde iddia edilen koğuş baskınları ve yaşanan hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı.

Züleyha Gülüm koğuş baskınlarına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Önergede, Türkiye cezaevlerinde siyasi tutuklulara yönelik keyfi tutumlar ve hak ihlallerinin her geçen gün arttığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta içinde Kandıra, Bakırköy ve Şakran cezaevlerinde arama adı altında koğuşlara baskınlar yapıldığının aktarıldığı önergenin devamında şunlar yer aldı: "Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde gün içerisinde aynı koğuşlarda defalarca arama yapıldığı, kadın tutuklulara ait defter, dergi, kalem ve benzeri kişisel eşyalara el konulduğu ve bazı kadın tutukluların erkek gardiyanların fiziki saldırısına maruz kaldığı ifade edilmiştir. Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde koğuşlara yapılan baskında tutuklara ait radyo, kitap, defter ve kitap çalışma taslakları dahil bütün eşyalara el konulmuştur. Aynı şekilde Şakran Cezaevi’nde de açlık grevinde olan tutukluların koğuşlarına baskın yapılmış ve tutukluların kişisel eşyalarına el konulmuştur. Koğuşlardaki yatakların ve Türkiye haritasının dahi yırtıldığı, elbiselerin de yerlere atıldığı iddiaları basına yansımıştır."

"İDDİA EDİLEN HAK İHLALLERİNDEN HABERİNİZ VAR MI?"

Gülüm, Bakan Gül’ün yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Kandıra, Bakırköy ve Şakran cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinden haberiniz var mıdır? Var ise Bakanlığınız tarafından sorumlular hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma mevcut mudur?

Söz konusu cezaevlerinde tutuklulara ait radyo, saat, mektup, kitap, çalışma notları gibi kişisel eşyalara el konulduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise tutukluların kişisel eşyalarına el konulmasının gerekçesi nedir?

Kandıra, Bakırköy ve Şakran cezaevlerinde tutuklulara yönelik sözü edilen uygulamaların açlık grevi eylemleriyle bir ilgisi var mıdır?

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki kadın tutukluların erkek gardiyanlar tarafından darp edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Gardiyanların saldırısına uğradığı iddia edilen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki kadın tutuklular sağlık kontrolünden geçirilmiş midir? Elde edilen bulgular nelerdir?

Bahsi geçen cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen söz konusu hak ihlallerin tekrar yaşanmaması için alacağınız önlemler nelerdir?

(HABER MERKEZİ)

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