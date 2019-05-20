HDP’li Tuma Çelik: Yetkililer tecrit konusunda samimi değil

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Tuma Çelik, İsveç’te Kürt Kültür Derneği ve İşçi Eğitim Merkezi’nde (ABF) Türkiye’deki gelişmelerin ele alındığı söyleşilere katıldı.

Çelik, Türkiye’de gerçekleşen insan hakları ihlallerini, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler ile Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için sürdürülen açlık grevlerini ele aldı.

HDP’nin yerel seçimlerde CHP’ye destek vermesinin tek nedeninin iktidarı geriletmek olduğunu söyleyen Çelik, “Devlet geleneği ve siyaset olarak CHP’nin AKP’den bir farkı yok. Ama iktidarı geriletmemiz gerekiyor. Topluma gücün hala onlarda olduğunu inandırmamız gerekiyor. 'Bunlara geri adım attırabiliriz ve faşizmi yenebiliriz' anlayışının toplumda hakim olması için böylesi bir strateji izliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye cezaevlerinde 3 bin tutsağın Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için açlık grevinde olduğuna da değinen Çelik, taleplerin Türkiye’nin yasalarında var olan görüşme hakkının yaşama geçirilmesi olduğunu söyledi.

YETKİLİLER TECRİT AÇIKLAMALARINDA SAMİMİ DEĞİL

Adalet Bakanı ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin tecridin kaldırılması için yaptıkları açıklamaların samimi olmadığını ve 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak yerel seçimlere yönelik olduğunu belirterek, “AKP İstanbul’da yapılacak yerel seçimlerde HDP tabanını kendisine çekmek için böylesi bir tutum içerisinde yer alıyor. Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama buna yöneliktir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasının nedeni de budur. Ben bunların samimi olduklarını düşünmüyorum. Tutumları oy alma amaçlıdır.”

Çelik, diğer yandan İsveç’teki siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerini de sürdürüyor. Pazar günü Sol Parti Avrupa Parlamenteri Malin Björk’le ikili bir görüşme gerçekleştiren Çelik, yarın da Sol Parti ve Sosyal Demokrat Parti milletvekilleriyle parlamentoda bir araya gelecek.