20 Mayıs 2019 10:44

Stockholm'de IŞİD gözaltıları protesto edildi

Stockholm’de Säpo tarafından IŞİD’li oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3’ü imam 5 kişiye destek amacıyla eylem düzenlendi.

Stockholm'de IŞİD gözaltıları protesto edildi

İsveç Güvenlik Polisi tarafından IŞİD’li oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3’ü imam 5 kişiye destek için eylem yapıldı. | Fotoğraf: Evrensel

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç’in başkenti Stockholm’de İsveç Güvenlik Polisi (Säpo) tarafından IŞİD’li oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3’ü imam 5 kişiye destek amacıyla eylem düzenlendi.

    Gözaltına alınan kişilerin yakınları, polisin tutumunu protesto etmek ve gözaltındakilere destek vermek için eylem düzenleme çağrıları yaptı. Bazı camilerde hutbelerde gözaltına alınan imamlara sahip çıkılması istendi.

    Geçtiğimiz hafta başında Abo Raad olarak adlandırılan Gävle ili Al-Rashideen Camisi İmamı Riyad Alduhan’ın gözaltına alınmasını protesto için eylem yapılmıştı. Bu hafta sonu da İsveç’in değişik yerleşim birimlerinden gelenler Stockholm’de eylem düzenledi.

    "GÖZALTINA ALINANLAR NEYLE SUÇLANDIKLARINI BİLMEK İSTİYOR"

    İslami Kürt Kültür Merkezinin örgütlediği eyleme 200 kişi katıldı. Gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını talep eden pankartlar taşıyarak Norrmalmstorg Meydanı’ndan parlamento binasına doğru yürüdüler.

    Eyleme katılanlar, Göçmen Bakanı Morgan Johansson’a iletmesi için parlamentoda nöbet tutan özel güvenlik görevlisine bir mektup teslim etti. Mektupta tutuklamaların İsveç-Müslüman azınlığına ve temel haklarına yönelik bir saldırı olduğu belirtildi. Gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi. İslami Kültür Merkezi yöneticilerinden Muhsin Asinger, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada gözaltına alınanların neyle suçlandıklarını bilmek istediklerini söyledi.

    GÖSTERİYİ DÜZENLEYEN IŞİD’Lİ Mİ?

    Irkçı, Nazi ve şiddet yanlısı İslamcı grupların çalışmalarını izleyen Expo dergisi, gösteriyi örgütleyenlerden birinin IŞİD üyeliğinden mahkum olan Amer al-Hasani olduğunu açıkladı.

    İddiayı reddeden ve sadece eyleme katıldığını söyleyen al-Hasani, 2016 yılında bir Bosnalı cihatçıyla birlikte Türkiye’ye geçmeye çalışırken sınırda Yunan polisi tarafından yakalanmıştı.

    Askeri elbiselerle yakalanan ve üzerinde bıçak bulunan al-Hassani ve arkadaşı Suriye’ye gidip IŞİD saflarına katılmaya hazırlandıkları suçlamasıyla 15’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. al-Hasani’nin cezası 7 yıla indirilmişti. Serbest bırakıldıktan sonra al-Hasani’nin Göteborg’e geri geldiği ve çalışmalarını kaldığı yerden sürdürdüğü iddiası İsveç medyasında yer aldı.

    İSVEÇ POLİSİ OPERASYON BAŞLATMIŞTI

    Uzun yıllardır IŞİD yandaşlarının çalışmalarına ve camilerden gençleri IŞİD saflarına katılmaları için teşvik edilmesine kayıtsız kalan İsveç Güvenlik Polisi, bir hafta önce operasyon başlatmıştı.

    Polis, ilk olarak Gävle ilinde Al-Rashideen Camisi İmamı Abo Road ile 34 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Birkaç gün sonra da Västerås ilinde Fekri Hamad ve Umeå ilinde Hussein Al-Jibury adlı imamlar da gözaltına alındı. Son olarak da Göteborg ilinde kurulu Vetenskapsskolan’ın (Bilim Okulu) Müdürü Abdel-Nasser El Nadi gözaltına alındı.

    El Nadi, bir çok kez IŞİD’i destekleyici sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Nadi, gençleri örgütleyip Suriye’ye göndermekle de suçlanıyordu.

    Öte yandan İsveç’te IŞİD saflarına katılım an fazla Göteborg kentinden oldu. Bunda el Nadi’nin etkisi olduğu söyleniyordu.

    İsveç Güvenlik Polisi, Göçmen Bürosu’nun geri gönderme merkezlerinde tutulan 5 kişinin sınır dışı edilmelerini istiyor.

    İsveç Güvenlik Polisi tarafından IŞİD’li oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3’ü imam 5 kişiye destek için eylem yapıldı. | Fotoğraf: Evrensel

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