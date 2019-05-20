Büyükçekmece'de fişlenme kaygısı: 'Kim nereli' diye soruyorlar

AKP'nin 31 Mart'ta yapılan seçimi CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından seçimi iptal etmek için başta "seçmen kaydırıldığı" iddiası olmak üzere hedef haline getirdiği Büyükçekmece ilçesinde polislerin ev ev seçmen araştırması yapmasının ardından bu defa muhtarları tedirgin eden bir olay yaşanıyor. Polis olduğunu söyleyen kişilerin muhtarları telefonla arayarak, bölgedeki kanaat önderlerini ve demografik yapıyı sorduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Büyükçekmece'de muhtarlar, telefonla arayan kişilerin kendilerine mahallede hangi memleketten insanlar yaşadığını ve kanaat önderlerinin kim olduğuna dair sorular sorduğunu söyledi. Bu kişilerin bazı mahalle muhtarlarını arayarak, "Sizin mahallenizde ağırlıklı olarak hangi memleketten insanlar yaşıyor, sizin mahallenizde herkesin kanaat önderi olarak kabul ettiği, sözü dinlenen kimler var, bunları öğrenebilir miyiz?" diye sorular sorduğu öğrenildi.

Bir mahalle muhtarı, "Bize bu soruları neden sorduklarına dair bir açıklama yapmıyorlar. Bir çalışma için diyorlar, ama tabii ki kendisinin emniyetten olup olmadığı da belli değil. Telefonda 'polis memuru bilmem kim' diyor. Tabii ki biz de hiçbir bilgi vermiyoruz kendisine. Sadece telefonla arıyorlar. Bu sadece bana da değil, diğer muhtar arkadaşlarıma da yapıldı" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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