Samsun'daki 19 Mayıs töreninde Kılıçdaroğlu ile Bahçeli tokalaşmadı

Samsun’daki 19 Mayıs törenine katılan parti liderleri Tütün İskelesi'nde poz verdi. Bahçeli ile Kılıçdaroğlu tokalaşmadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 100’üncü yıldönümünde Samsun’da kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı tören sabah 07.30’da Atatürk Anıtı’nda çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Erdoğan kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile selamlaştı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından tüm liderler Tütün İskelesi’nde birlikte poz verdi. Bahçeli ile Kılıçdaroğlu tokalaşmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen haftalarda partisinin grup toplantısındaki konuşmasında “Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli’ye kapak olsun.” demişti. Bahçeli ise Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt olarak ”Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş” ifadelerini kullanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından şu paylaşımı yaparak fotoğraf karesini eleştirdi: “Ne zamanki bu fotoğrafın yarısı kadın olursa o zaman Türkiye düzlüğe çıkar…” (HABER MERKEZİ)