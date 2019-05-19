Kayıplar Haftası’nda Ocak ve Karakoç anıldı

İHD İstanbul Şubesi, Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’u mezarı başında andı.

Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ocak ve Karakoç’un mezarı başında yapılan anmaya, çok sayıda kişi katıldı. Kardeşi Hasan Ocak'ı ararken Rıdvan Karakoç'un cenazesine ulaştıklarını söyleyen Ocak, “24 yıldır Rıdvan’ın ve Hasan’ın dosyası Beykoz Cumhuriyet savcısı önünde. Akıbetinin açıklanmasını ve katillerinin ortaya çıkmasını bekliyoruz” dedi. Rıdvan Karakoç’un ağabeyi Hasan Karakoç da Rıdvan’ın 24 yıl önce katledildiğini ve kimsesizler mezarlığına defnedildiğini hatırlattı.

Karakoç, “Ama sen hiçbir zaman kimsesiz değildin. Ne sen ne de senin gibi gözaltında kaybolan ve özgürlük, bağımsızlık insan hakları mücadelesini yürütenler hiç yalnız değilsiniz” dedi.

Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali Ocak da, “Ömrümüz ve gücümüz yettikçe onun bize bıraktığı bu duruşu sürdürmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Son olarak konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de, devletin kaybetme politikasının çok uzun geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, Ocak ailesinin başlattığı ve Karakoç ailesinin dahil olmasıyla devam eden kayıplar mücadelesinin tüm kayıp ailelerine umut olduğunu söyledi. (İstanbul/MA)