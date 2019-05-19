Rabia Naz'ın babasının sesi olan Metin Cihan ifadeye çağrıldı

Giresun’un Eynesil ilçesinde, 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün ardından baba Şaban Vatan’ın adalet mücadelesine sosyal medyadan ses veren Gazeteci Metin Cihan, ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

Metin Cihan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı, “İfade vermek üzere emniyete çağrıldım. hakkımda şikayet varmış. basın-yayın suçu dediler. detayları bilmiyorum. yarın sabah ifade vermeye gideceğim. sonrasında bilgilendiririm.”

ifade vermek üzere emniyete çağrıldım. hakkımda şikayet varmış. basın-yayın suçu dediler. detayları bilmiyorum. yarın sabah ifade vermeye gideceğim. sonrasında bilgilendiririm. — metin cihan (@metcihan) 19 Mayıs 2019

Gazete Duvar’a bilgi veren Cihan, “Mesele ne olabilir bilmiyorum ama Rabia Naz konusu olduğunu tahmin ediyorum. Tıpkı baba Şaban Vatan’a yaptıkları gibi ismi geçen şahıslar şikayette bulunmuş olabilirler. Ben babanın iddialarını dile getirdim ve onları yaymaya çalıştım. Bugüne kadar Şaban Vatan’ın sesini duyurmaya çalıştığım için önce sosyal medyada troll hesaplar beni itibarsızlaştırılmaya çalıştılar, şimdi de ifadeye çağrılıyorum. Bütün bunlar beni vazgeçiremedi, yine vazgeçiremez. Yarın karakola gideceğim. Benim açımdan endişelenecek hiçbir şey yok. Yaptığıma değer” dedi.

NE OLMUŞTU?

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın intihar sonucu değil bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü ve olayın hükümete yakın yetkililer tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti ve sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.

Yaşanan bir yıllık süreçte Şaban Vatan’ın kızının acısıyla psikolojisinin bozulduğu ve herkesi suçlamaya başladığı iddiaları da gündeme gelirken, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak soruşturmanın halen devam ettiğini duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)