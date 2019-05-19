Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şube kongresi yapıldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şubesi’nin olağan genel kurulunda Salim Büyükkaya başkanlığındaki yönetimi yeniden göreve getirildi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş’un da katıldığı kongre Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Kongrede divan başkanlığını Genel Başkan Gökhan Durmuş, divan katipliklerini ise merkez denetim kurulu üyesi Mustafa Özke ve merkez disiplin kurulu üyesi Serdar Nuri Akın üstlendi. Kongreye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Durmuş, önümüzdeki süreçte basın emekçilerinin mücadele bayrağını yükselteceklerine inandığını belirterek, “Türkiye’de gazeteciler ve basın emekçileri zorlu bir dönemden geçiyor. İşsizlik, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve baskılarla karşı karşıyayız. Tüm bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi meslektaşlarımız fiili saldırılarla karşı karşıya kalıyorlar. Birlikte olmaktan, sendikalı olmaktan, güç birliği yapmaktan başka çaremiz yok. Ankara ve İzmir kongrelerimizden sonra Adana kongremizde de üyelerimizin mücadele azmini ve kararlılığını görmekten mutlu oluyoruz. Bizler de bu kararlılık karşısında mücadelemizi yükselteceğimize söz veriyoruz” dedi.

Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya da, son günlerde gazetecilere dönük saldırılara dikkat çekerek “Gazeteciler fiili olarak saldırı altındadır. Güvencesiz koşullarda çalışmaktadır. Daha birkaç gün önce Anadolu Ajansı’ndan bir arkadaşımız görev başında düşerek kayboldu. Arama çalışmaları sırasında ne yazık ki iki askerimiz şehit oldu. Kumpas davalarına karşı etkin bir mücadele veren Yavuz Selim Demirağ ve Antalya’dan meslektaşımız İdris Özyol saldırıya uğradılar. Çok sayıda gazeteci cezaevlerinde ya hükümlü ya tutuklu, birçoğu da tutuksuz olarak yargılanıyor. Bu saldırılar ve olumsuz koşullara karşı örgütlü mücadeleyi yükseltmekten başka çaremiz yok. Bir kez daha tüm basın emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde sendika organları şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu: Salim Büyükkaya, Murat Serdar Yıldız, Murat Berhun ve Abidin Yağmur

Denetim Kurulu:Hüseyin Sungur, Volkan Pekal, Zafer Tüzün

Disiplin Kurulu:Hüseyin Arat, Sertaç Kayar, Gökmen Kelbaş (Adana/EVRENSEL)