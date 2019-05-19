Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi

Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Kiraz’da yaşanan istismar olayında 27 yaşındaki zanlı B.K.’nin 13 yaşındaki kız çocuğuyla mesajlaştıkları iddiasıyla kendisini savunduğu ortaya çıktı. Aile ise çocuğun bir telefonunun dahi olmadığını söyledi.

İzmir’in Kiraz ilçesinde gerçekleşen istismar olayıyla ilgili tutuksuz yargılanan 27 yaşındaki B.K.’nin suçüstü olayında, zanlı B.K.’nin çocuk araçtan inmek istediği halde inmesine izin vermediğini tesadüfen gören bir esnafın jandarmaya haber vermesiyle gerçekleştiği iddia ediliyor. Görgü tanığının ifadelerine başvurulup başvurulmadığı ise bilinmiyor. Ayrıca okul güvenlik görevlisi olarak çalışan zanlı B.K.’nin ifadesinde zorla alıkoyma olmadığını, 13 yaşındaki çocukla mesajlaştığını iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine jandarma çocuğun evdeki bilgisayarına el koyarak inceleme başlattı. Ancak iddia edildiğinin aksine bu tarz bir bilgi bulunamadı. Öte yandan baba H.İ.K. çocuğunun telefonunun olmadığını söyledi.

Baba H.İ.K., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Benim çocuğumun bir telefonu dahi yok. Büyük kızım üniversiteyi kazanınca aldım telefonu. Bu yaştaki çocuğa telefon almam zaten. Evdeki bilgisayarı da alıp incelediler. Bir şey çıkmadı. Aklanmak için küçücük çocuğu karalıyorlar” dedi. Tüm iddialara karşı davadan vazgeçmeyeceklerini ifade eden baba, “Kızımın psikolojisi bozuldu. Yeni yeni kendine geliyor. Biz bu yaşananlara karşı mücadele etmekte kararlıyız” diye konuştu. Çocuğun ablası ise istismar zanlısı şahsın ifade için adliyede bulunduğu sırada neden orada olduğunu soranlara, ihale için orada olduğunu söylediğini aktararak, “Ortaya çıktığında ise ben eve bırakacaktım diyor. Madem eve bırakacaktın, niye bırakmadın” diyerek tepki gösteriyor.

CHP KİRAZ KADIN KOLLARI: ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan aileye destek ziyaretleri de sürüyor. Bornova Kadın Dayanışma Derneği Üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kiraz İlçe Kadın Kolları üyeleri de aileyi ziyaret etti. Burada gazetemize açıklamalarda bulunan İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Serenlim, olayı şiddetle kınadıklarını ifade ederek, “Ben de bir anneyim iki evladım var, hepimiz açısından kabul edilemez bir olay. Ailenin yanındayız. Neye ihtiyaçları varsa destek olmaya hazırız. Biz de olayın takipçisi olacağız” dedi. Olayın örtbas edilmek istendiği iddialarını sorduğumuz Serenlim, “Belediye başkanımızın bu olayı örtbas etme meselesini ben de medyadan duydum. Onun için de çok üzüldüm. Sonuçta o da bir anne ve kadın. Yani nasıl yaklaşılabileceğini daha iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca belediye başkanı zanlının annesinin işçisi olması, dolayısıyla olayı örtbas etmek istemiş olabileceklerini de düşünüyorum. Siyasi saiklerle davranmış olabilirler. Şahıs daha önce Kiraz belediyesinin birkaç biriminde çalıştı, Kor Otel’de, Hisartepe Restaurant’ta çalıştı, sonra da İŞKUR üzerinden güvenlik olarak alındı. Açıkçası biz de AKP’li olmasından kaynaklı üzerinin örtülmek istendiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM SİSTEMİ BELİRLEYİCİ

Kiraz’ın çocuk yaşta evlendirmeler, zorla alıkoymalar, istismar vakalarıyla anılır olmasının sebebini daha çok eğitim sisteminden kaynaklandığını ifade eden Serenlim, “Köylerde okullarımız vardı, öğretmenlerimiz vardı. Köy okulları kapatıldı, artık imamlar görev yapıyor okullarda. 8 yıllık eğitimden dolayı kapatıldı okullar. Taşımalı eğitimler başladı. Öğretmen aydındır, aileyi bilinçlendirir, öğrenciyi bilinçlendirir. Öğretmen olmayınca öğrenciler köreldi, toplum geriledi. Bu tarz olaylar yaşandığında ise anne babalar artık bir şey yapamaz oldu. Çünkü siyasiler devreye giriyor, yetkili kişiler aracı oluyor, aileler baskı görüyor, parayla susturulmaya çalışılıyor. Kiraz’da yıllardır biz bu sorunu yaşıyoruz. Yeni yaşanan bir şey değil. Çocuk yaşta evlendirme ve istismar vakaları var. Temel sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Kadınlara bu olaya duyarlı olmaları çağrısı yapan Serendi, “Bir anne ve kadın olarak duyarlı olsunlar, hiçbir şeye göz yummasınlar. O benim arkadaşım o benim dostum diyerek göz yummasınlar. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına da çağrımız var, neden Kiraz’da bu tip olaylar yaşanıyor diye araştırsınlar. Önlem alınsın” dedi.