19 Mayıs 2019 18:47
Diyarbakır’da bir kadın eşi tarafından 14 kurşunla öldürüldü
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir doktor, yol ortasında avukat eşine kurşun yağdırdı. 14 kurşun isabet eden kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Evrensel
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşanan olayda doktorluk yapan M.I. isimli erkek, çocuklarının bir etkinliğinden dönen M.B.I isimli kadını tartışma bahanesiyle yol ortasında tabancayla vurdu.
Olay çocuğunun yanında gerçekleşti. Vücuduna 14 kurşun isabet eden 2 çocuk annesi M.B.I., olay yerinde yaşamını yitirdi. M.I. ise olay yerinden ayrılıp traş olduktan sonra polise teslim oldu.
M.B.I.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından akşam Çınar ilçesinin Şükürlü köyünde defnedilecek. (Diyarbakır/EVRENSEL)