“AVM’ler ramazanı haksız fırsata çevirdi”

Büyükşehirlerdeki bazı AVM’lerin ramazanı fırsata çevirerek kapanış saatlerini esnettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM’lerin Ramazan ayını bahane ederek kapanış saatlerini 23.00-24.00’lere çekmesi yanlış bir uygulamadır. Bu tür uygulamalarla AVM’lerin esnafımız üzerindeki haksız rekabeti her geçen artıyor. Ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli” dedi.

Kapanış saatlerini keyfi değiştirme hakkını nereden bulduklarını soran Palandöken, şöyle devam etti: “Esnafı düşünmedikleri gibi AVM’lerde çalışan personelleri de düşünmüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde gece 24.00’e kadar açık kalan bir AVM yok” diye konuştu. Bu uygulamaya son verilmemesinin perakende sektörüne darbe vuracağına dikkat çeken Palandöken, Perakende Yasası’nda düzenleme yapılarak AVM, büyük mağazalar ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arası ile sınırlandırılmasını, haftanın yedi günü açık kalan bu işletmelerin Avrupa’da olduğu gibi haftada bir gün tatil edilmesinin sağlanmasını istedi. (İSTANBUL)