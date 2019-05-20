20 Mayıs 2019 04:24

Lipton işçilerinin mücadelesi: Bir olursak yine kazanacağız

Lipton Çay Fabrikası işçileri yazdı: Belki kaybımız çok ama kazancımız daha çok. Onurumuz için, ekmeğimiz için buradaydık. Biz kazandık.

Lipton işçilerinin mücadelesi: Bir olursak yine kazanacağız

Fotoğraf: Lipton işçileri

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    Mustafa YÜZÜNCÜ
    Lipton Dosan İşçisi/Arhavi

    Değerli emekçi kardeşlerim;

    2009 yılından beri Arhavi Unilever Lipton Çay Fabrikasında teknik personel olarak çalışmakta olduğum, emek verdiğim, güzel anıları ve arkadaşlıkları kazandığım çay fabrikası ekonomik nedenlerle küçülmeye gideceği söylendi. Fabrikamızın belirsiz süre ile kapatılması veya askıya alınmasını kabullenemiyorum. Geçmişte rahmetli babamın da çalıştığı, emek verdiği bu fabrikada 10 yılımı geçirdim. Bu süreçte yöremizde özel firmalar arasında lider olarak tanıdığımız ve tanıttığımız bu firmaya, bu tutum, bu davranış yakışmamıştır. 2019 yılındaki bütün bakım ve tadilat sürecini tamamlamış, imalata bir hafta kalmışken almış olduğumuz bu haber hepimizi çok üzmüştür.

    Ama bu durum kayıtsız kalmak tepki göstermemek bize yakışmayacaktı. Bağlı olduğumuz Tek Gıda-İş Sendikasının da önderliğinde “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganı ile fabrikamızı terk etmedik. Bu onurlu mücadelemizde bizi destekleyen yöre halkı, çay üretecisi, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle yanımızdan ayrılmayan, taleplerimizi duyuran basın emekçileri ile bizi mekanında ağırlayan bizimle beraber gecesini gündüzünü geçiren Adnan Çevik abimize de çok teşekkürler.

    Bu eylem sürecinde herkesin emeği var. Gece gündüz fabrika karşısında sabahladık, orda yattık, birlik beraberlik içerisinde el ele verdik. Yöremizde daha önce böyle durumlarda gösterilmeyen bir mücadeleyi verdik. Durumu ‘Bugün de tepki göstermezler dağılırlar’ diyerek yansıtanlara da bir ders verdik.

    Belki kaybımız çok ama kazancımız daha çok. Onurumuz için, ekmeğimiz için buradaydık. Biz kazandık. Bir olursak yine kazanacağız. Kazanacağız!

    Yaşasın onurlu mücadelemiz.

    YAŞASIN ONURLU MÜCADELEMİZ

    Tahsin TURHAN
    Lipton Dosan İşçisi/Arhavi

    9 yıldır Lipton çalışanıyım. Şirketin iş akdimizi askıya alması sonucu 7 Mayıs 2019 Salı günü başlattığımız eylem 14 Mayıs 2019 Salı gün sona erdi. Birçok şey yaşadık, gördük, tattık. Bu 8 günlük süreçte kendi adıma vardığım sonuç; bir olup, birlik olup tek yumruk olduktan sonra önümüzde hiçbir engelin, gücün duramayacağıdır. Ancak bugün bazı şeyleri kazanarak bu yolun sonuna geldik. Yaşadığımız tecrübeler önümüzdeki yıllarda hiç kuşkusuz bizi fazlasıyla aydınlatacak. Uykusuz geçen geceler, ateş başında tutulan nöbetler, atılan sloganlar, burdaki sohbet, muhabbet hepsinin tadı ve anlamı paha biçilmez.

    Kendi adıma tam amacımıza ulaşamamış olsak da bundan sonraki sürecin arkadaşlarım adına umut dolu günler getirmesini diliyorum. 

    Sevgi, saygılarımla. Yaşasın onurlu mücadelemiz.

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