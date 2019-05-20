Delplast işçileri: Birlik olduk korkmuyoruz

Veli POLAT

Gebze

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Delplast’ta, Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikasına üye olan ve sendikanın yetki belgesinin gelmesiyle işten atılan 14 işçi, mücadelede kararlı olduğunu söyledi. Delplast işçileri, “Patron her türlü yolu deneyerek mücadelemizi engellemeye çalıştı. Arkadaşlarımıza rüşvet teklif etti, baskı yaptı yılmadık. İşten attı yine de yılmayacağız” dedi.

İşten atmalara gerekçe olarak krizi gösteren patrona tepki gösteren işçiler şöyle konuştu: “Bizler siparişleri takip ediyoruz. Anlaşmalar devam ediyor. Yeni makineler alındı. Patron krizi bahane ediyor. Amacı sendikalaşmanın önüne geçmek ve üye işçileri yıldırmak, biz bunun farkındayız ve bu yalanan inanmayacağız.”

"VAHŞİ YAŞAM KOŞULLARI!"

Delplast’ın çalışma koşullarının kötü olduğunu dile getiren işçiler, “Her gün on iki saat çalışıyoruz. Mesailerin karşılığı verilmediği gibi banka hesabına değil elden veriliyor. 11 yıldır çalışan arkadaşımızın maaşı 2 bin 400 lira, üstelik AGİ ve çocuk yardımı içerisinde” dedi. “Revir var, doktor yok. Ecza dolabı var, bant yok” diyen işçiler şöyle devam etti: “Doktoru sadece yemekhanede yemek yerken görüyoruz sonrası yok. Var olan çay molalarımız da iptal edildi. Kışın doğal gaz çektirdiler ama yakmadılar. Soba kurdular sonra topladılar. Biz yıllarca onlara hizmet ettik ama onlar, ‘nerden kısarız’ diye düşündüler. İşçinin sırtına binmekten başka dertleri yok.” dedi.

Kendi bölümleri dışında birçok bölümde çalıştırıldıklarını da ifade eden işçiler, “Birimiz kalite kontrolcü olarak işe başlıyor ama o iş dışında her işi yapıyor. Üç dört işçi fabrikanın köpeğine bakıyor. Hayvanları seviyoruz elbette diyeceğimiz yanlış anlaşılmasın ama onun kadar değer bile göremiyoruz” dedi. Fabrikada dağıtılan yemekler için, “Tok oturup aç kalkıyoruz” diyen işçiler şunları söyledi: “Temekler iyi değil. Yenilmiyor. Bir tavuk yemeği geliyor, tüyler hâlâ üstünde, siz düşünün artık.”

"SENDİKALI OLURSAK BUNLAR OLMAYACAK!"

Yaşadıkları bu sorunlara karşı sendikalaşmak istediklerini ifade eden işçiler, “Patronda oyun bitmiyor tabii. Bir üye arkadaşımızın borçları vardı. Patron bunu da istismar ederek, ‘Sendikayı bırak borçlarını kapatalım’ diyecek kadar ileri gitti. Birçoğumuza makam, mevki, para teklifinde bulundu. Ancak biz biliyoruz ki, biz zaten örgütlü olursak insanca yaşanacak koşullara gidebiliriz. Patronun oyununa gelmeyeceğiz. Haklarımızın hepsini kazanana kadar mücadele edeceğiz” dedi. Sendika haklarını gasbettirmeyeceğini ifade eden işçiler, “Patron şunu bilsin ki işçiler bir ve korkmuyor. Mücadele ediyor. Gümbür gümbür geliyoruz” dedi.