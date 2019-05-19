‘Tek tip askerlik’ Meclise sunulacak

TBMM Başkanlığına bu hafta bedelli askerliği sürekli hale getiren 'tek tip askerlik' yasa değişikliği teklifi sunulacak.

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan, AKP grubunun son şeklini verdiği ‘tek tip askerlik’ sistemi, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak. 1111 sayılı ‘Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, bedelli askerliği sürekli hale getiriyor. Bedelli ücretinin 31 bin TL olarak belirlendiği teklife göre, uygulamadan bakaya ve asker kaçakları yararlanamayacak. Yükümlüler erteleme süreleri içinde bedelli hakkını kullanabilecek. Askerlik süresinin 6 ay olarak düzenlendiği teklifte uzun dönem askerlik ise 12 ay öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mayıs’ta, düzenlemenin detaylarını partisinin grup toplantısında açıklaması bekleniyor. Aynı gün ise teklifin TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. (AnkaraDHA)