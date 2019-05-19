19 Mayıs 2019 13:57

Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak

CHP Milletvekili Özgür Karabat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bakanın görevi istihbari bilgiyi paylaşmak değil tedbir almak.

Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu | Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

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    Şerif KARATAŞ
    İstanbul

    İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine doğru gidilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bir kez daha “DEAŞ şu sıralar Türkiye’de çok hareketli” açıklaması geldi. CHP İstanbul Milletvekilli Özgür Karabat, İçişleri Bakanının görevinin istihbarat bilgisini kamuoyu ile paylaşmak değil, gerekli tedbirleri almak olduğuna vurgu yaptı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Çaykara Derneği’nde İstanbul seçimleriyle ilgili konuşmasında “IŞİD’in Türkiye’de hareketli” olduğuna dair ifadelerini yineledi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Soylu’nun açıklamasına ilişkin gazetemize konuştu. Soylu’nun İstanbul seçimine giderken, yaptığı açıklamayla kaos ve korku üzerine bir seçim propagandası yapmak istediğini belirten Karabat, “Daha önce hatırlarsanız, 7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine giderken, korku ve kaos üzerinden seçmen satın alındı. Bunun bir kez daha böyle olacağı gözükmemekle birlikte bunu kendileri açısından, propaganda tekniği açısından ifade edilmesi gereken bir işaret olarak görüyorlar” diye konuştu.  

    "BAKANIN TARAFSIZ OLMASI GEREKİR"

    “Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Eğer, DEAŞ (IŞİD) hücreleri hareketliyse, Bakanın görevi bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak değil. Bu bilgi bir istihbarat bilgisidir. Dolayısıyla ilgili birimleriyle paylaşım yapıp gerekli tedbirleri alması lazım” diyen Karabat şöyle devam etti:  “Polisleri Büyükçekmece’de olduğu gibi seçmen üzerinde baskı kurmak için kapı kapı yönlendireceğine hareketli gördüğü IŞİD hücrelerine yönlendirmeli. Kaldı ki, bu hareket yeni mi başlamış? Bir hareketlilik varsa, bugün mü başlamış, bugün başlamışsa, bununla ilgili hemen tedbirler alınır. Eğer bir hareketlilikten söz ediliyorsa, demek ki, geçen seçimden beri böyle bir hareketlilik var. Bu zamana kadar tedbir alınmamış ve bir ihmal var.”

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İstanbul’a belediye başkanı seçeceğiz” açıklamalarıyla ilgili de konuşan Karabat, “O zaman bir belediye seçimi gibi davransınlar. Cumhurbaşkanından bakanlara kadar İstanbul’da ne işleri var? Bütün dernekleri baskı altına alıyorlar. Muhtarları arayıp, diyorlar ki, kanaat önderleri kimlerdir?  Bize söyleyin biz onlarla görüşelim, diyorlar. Bunların bilgisi bize geliyor. Kendileri bir ideolojik meşruiyet tartışması başlatıyor. Seçim döneminde en tarafsız olması gereken İçişleri ve Adalet Bakanlığıdır. Şu anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bırakın tarafsızlığı, kavganın içindeymiş gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.  

    "TÜRKİYE’NİN NORMALLEŞMEYE İHTİYACI VAR"

    İstanbullulara ve seçmenlere sağduyu çağrısı yaptıklarını belirten Karabat şunları söyledi:  “Bizim bütün propaganda birimlerinde çalışan arkadaşlarımız, büyükşehir adayımız bu konuda çok özenli davranıyor. Çünkü Türkiye’nin normalleşmeye gerçekten ihtiyacı var. Bunu yaparken de tüm muhalif hareketlerin, tüm demokrasi güçlerinin beraber ve ortak hareket etmesinde fayda görüyorum. Bazen de kavgayı önlemek en büyük mücadelelerden bir tanesidir. Bugün de Türkiye demokrasisinde böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki Türkiye’de bugün ciddi bir ekonomik kriz var. Sadece ideolojik bir çatışma değil, ekonomik krizden mağdur olan vatandaşların da artık, isyan etme noktasına gelme gerçeği var. Bütün bunlara karşı şu an görevimiz İstanbul seçimlerini tekrar alıp, İstanbul’u normalleştirip, daha sonra da Türkiye’de herkesin rahat siyaset yapacağı demokratik bir ortamı yaratmak.”

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