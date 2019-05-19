Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı

Sudan’da iktidarı sivil yönetime devretmek istemeyen darbe yönetimi süreci uzatıyor. Geçtiğimiz hafta askerlerin halka saldırması ve 6 kişiyi öldürmesinin ardından müzakereler askıya alınmıştı. Askeri Geçiş Konseyi müzakerelere yeniden başlayacaklarını duyurdu. Halk muhalefetinin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ise halka sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yaptı.

23 MAYIS’TAN İTİBAREN GENEL GREV

Sudan’da darbenin ardından geçiş süreciyle ilgili askerle müzakereler yürüten ÖDBG’den yapılan yazılı açıklamada, 23 Mayıs Perşembe gününden itibaren ülke genelinde sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yapıldı. Açıklamada, başkent Hartum ve ülke genelindeki göstericilerden, halka bildiriler dağıtıp meydan konuşmaları yaparak farkındalık oluşturulması istendi.

Askeri Geçiş Konseyini müzakerelerde ciddiyetsizlikle itham eden ve güven sorunu yaşayan ÖDBG, yönetimin sivillere devri için askere baskı yapılması amacıyla daha önce de zaman zaman sivil isyan, genel grev ve oturma eylemi çağrılarında bulunmuştu.

"DARBECİLERİN OYALAMA TAKTİĞİ"

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, perşembe günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, “müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, medyadaki gerilimin sonlandırılması, gösteri alanındaki ve ana caddelerdeki barikatların kaldırılması ve demir yolunun açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

ÖDBG ise müzakerelerin askıya alınmasını, yönetimin sivil otoriteye devrinde konseyin oyalama taktiği olarak nitelendirmişti.

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Sudan’da Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu ÖDBG, birkaç hafta süren inişli çıkışlı ve zorlu görüşmelerin ardından geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda uzlaşmış, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Nihai anlaşmanın imzalanmasına saatler kala askerin güç kullanarak meydanı tahliye girişimi sonrası müzakereler durmuştu.

ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor. Askerse azınlıkta olacağı bir teklifi kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Askerle geçici otoritenin yapısı ve temsil oranları konusunda henüz nihai anlaşma sağlanamadı.

Öte yandan geçtiğimiz Pazartesi günü karargah çevresindeki caddelerde barikatları kaldırma girişimi sırasında göstericilere açılan ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. ÖDBG, saldırıdan orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerini sorumlu tutarken ordu suçlamaları reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti.

Sudanlılar, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor. (DIŞ HABERLER)

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