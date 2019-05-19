Duruşmada slogan atan 10 kadın tutukluya dava açıldı
SEGBİS'le katıldıkları duruşmalarda slogan atıp zılgıt çeken 10 kadın tutuklu hakkında yaklaşık 2 yıl sonra ‘suç ve suçluyu övme’den dava açıldı.
Fotoğraf: MA
Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 10 kadın tutuklu hakkında, 19 Temmuz 2017’de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) aracılığı ile bağlandıkları Siirt 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmaları sırasında slogan atıp, zılgıt çektikleri gerekçesiyle 2 yıl sonra dava açıldı.
Yaşanan olay sonrası cezaevi idaresinin disiplin soruşturması başlattığı kadınların yine İnfaz Hakimliği’nce ifadeleri alındı. Cezaevi idaresi yürütülen soruşturma sonucunda 10 tutuklu kadına çeşitli disiplin cezaları verildi. Gardiyanların beyanları üzerine ayrıca kadınlar hakkında dava açıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı’nun yürüttüğü soruşturma sonucunda Berivan Gürhan, Berivan Karakoyun, Fecriye Benek, Figen Yaşar, Gülsüm Koç, Hikmet Alp, Mülkiye Doğan, Özlem Aydar, Sevda Arcan ve Şahide Pusat’a yönelik “suç ve suçluyu övme” iddiasıyla iddianame hazırlandı. Bayburt Asliye Ceza Mahkemesi’nin sunulan iddianameyi kabul etmesiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması 27 Haziran’da görülecek. (Adana/MA)