İsveç’te binlerce öğretmen kesintilere karşı sokaklara çıktı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in 7 kentinde binlerce öğretmen, eğitimde uygulanan tasarruf politikalarını protesto etmek için sokak ve meydanlara çıktı.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping, Mora ve Jokkmokk illerinde yapılan gösterilerde çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve bütçeden okullara daha fazla kaynak aktarılmasını talep etti.

Stockholm’deki il merkezindeki Sergelstorg Meydanı’nda bir araya gelen öğrenmenlerin çoğunlukta olduğu 8 bin kişi, parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

“Eğitimde tasarrufa son”, “Biz yapıyoruz, siz yıkıyorsunuz”, “Uyan, öğretmen eksikliğini ciddiye al”, “Öğrencilerin geleceklerini karartmayın”, “Öğretmenlerin sağlığı ve öğrencilerin geleceği kurban ediliyor” ve “Çocukların geleceği için mücadele ediyoruz” yazılı döviz ve pankartlarla yürüyen göstericiler, yürüyüş boyunca tasarruf politikalarını kınayan sloganlar attı.

Bundan birkaç yıl önce “Ana okulu isyanı” adlı bir örgütlenmeye giden ana okulu öğretmenleri turuncu tişörtleriyle kortejin en önünde yer aldı. Onları ilk ve orta öğretim öğretmenleri izledi. Parlamento binasının yanındaki meydanda bir konuşma yapan “Ana okulu isyanı”nı başlatanlardan Anki Jansson, “Stop diyoruz. Artık yeter. Burada kendimiz için, daha fazla dayanabilmek için bulunuyoruz. Çocukları ihmale yol açan tüm ek işler kaldırılsın. Biz burada çocuklar için ve geleceğe yatırım için bulunuyoruz. Bir değişim görmek istiyoruz. Bizi dinleyin, artık yeter, isyan asla bitmeyecek” dedi.

OKULA ÖNCELİK VERİLMELİ

Öğretmenler Federasyonu Başkanı Johanna Jaara Astrand, okullardaki öğretmen sayısının yetersizliğine dikkat çekerek “Eğer daha fazla eğitimli öğretmen işe alınmazsa geleceğimiz olumsuz etkilenecek.

Politikacılar okula öncelik vermeli. Birlikte hareket edersek güçlü oluruz. Politikacıları etkileyebiliriz” şeklinde konuştu.

İsveç’in en yüksek tirajlı gazetesi Aftonbladet’te gösterilerin yapıldığı gün Öğretmenlerin Ulusal Birliği Başkanı Asa Fahlen ve Öğretmenler Federasyonu Başkanı Johanna Jaara Astrand’ın birlikte kaleme aldıkları eğitim sistemindeki aksaklıkları ele alan bir makaleleri yayımlandı. “İsveç okullarındaki durum tamamıyla sürdürülemez” başlıklı makalede, belediyelerin okullarda yaptıkları kısıntıların birbirini izlediği ve Öğretmenler Federasyonu’nun yaptığı anket çalışmasının her on belediyeden yedisinin eğitimde kısıntılara gittiğini gösterdiği belirtildi.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

POLİTİKACILAR KENDİ AYAKLARINA ATEŞ EDİYOR

“Eğitimde kısıntılara giden politikacılar kendi ayaklarına ateş ediyor. Eğitim kişi ve toplumun gelişmesinin temelidir” denilen makalede, yürürlüğe konulan tasarruf önlemlerinin okullar için yıkıcı sonuçlara yol açtığına somut örnekler verilerek dikkat çekildi.

Makalede iş yoğunluğu ve öğretmen azlığı nedeniyle pek çok öğretmenin işi bırakmayı düşündüğü belirtildikten sonra “Belediyeler çok sayıda öğretmeni işe almak zorunda. Tahminler 2025 yılına kadar 65 bin eğitimli öğretmenin eksik olacağını gösteriyor. Bunun değişeceğine dair bir işaret de yok” denildi. Politikacılara öğretmenleri dinlemeleri ve eğitime yatırım yapmaları çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

1991 YILINDA OKULLAR BELEDİYELERE DEVREDİLDİ

Yeni liberal politikaların uygulanmaya başlandığı 1980’li yılların sonlarında sosyal devletin tasfiyesi sırasında eğitim sisteminde köklü değişime gidilmişti. 1991 yılında sosyal demokrat hükümet, okulların sorumluluğunu belediyelere devretmiş ve özel okulların açılmasına izin vermişti. Öğretmen sendikalarının itirazlarına ve bir hafta süren grevlerine rağmen “eğitimde reform” bahanesiyle yeni liberal politikalar yürürlüğe girmişti. 1991 yılından itibaren ülkenin değişik yerleşim biriminde belediyelerin okullarda gerçekleştirdikleri kısıntıları protesto etmek için yüzlerce irili ufaklı gösteriler yapıldı.

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