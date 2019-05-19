Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Olympique Lyon, Barcelona’yı 4-1 yenerek üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaştı. Altın Top sahibi Norveçli Ada Hegerberg üç gol atarak bir kez daha yıldızlaştı.

Fransa’da üst üste 13. şampiyonluğunu Nisan ayında ilan eden Lyon, 2010’dan bu yana 8. Avrupa finaline çıktı ve 6. şampiyonluğunu elde etti.

Fransız ekibi, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Groupama Arena’da oynanan finalin 5. dakikasında Alman Dzsenifer Marozsan’ın golüyle öne geçti. Lyon’da Hegerberg, 14, 19 ve 30. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-0’a taşıdı.

23 yaşındaki Ada Hegerberg, 2010’da formatı değişen Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde hattrick yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

İlk finalini oynayan Katalan ekibi Barcelona’nın tek golü 89’da Asisat Oshoala’dan geldi.

Avrupa’nın ekonomik anlamda en güçlü takımı olan Lyon, sezonu tüm kulvarlarda namağlup tamamladı.

HEGERBERG, DÜNYA KUPASI’NDA YOK

Maçın oyuncusu seçilen Hegerberg, 7 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nda yer almayacak. Hegerberg, 2017’den bu yana “Kadın futbolculara saygı gösterilmediği” gerekçesiyle Norveç milli takımında oynamayı reddediyor. (SPOR SERVİSİ)