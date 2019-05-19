İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin mesajları damga vurdu. ABD'li pop yıldızı Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünde Filistin bayrağı vardı. İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu ise puanlar dağıtılırken ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı.

MADONNA'NIN EKİBİNDEN FİLİSTİN BAYRAĞI

Madonna, dünyanın dört bir yanından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.

ABD'li şarkıcının seslendirdiği "Future" (Gelecek) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçıdan birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı vardı.

Fotoğraf: EPA (AA üzerinden)

Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti." ifadesine yer verildi.

İZLANDALI GRUP FİLİSTİN BAYRAKLI ATKI AÇTI

Tel Aviv'deki finale damgasını vuran bir başka hareket de İzlanda'yı "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubundan geldi. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı.

Hatari grubunun Filistin bayraklı atkı açmasına yönelik Eurovision'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

EUROVISION'U HOLLANDA KAZANDI

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazandı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu. (Kudüs/AA)

Eurovision 2018’de kazanan İsrail oldu