19 Mayıs 2019 08:15
Son Güncellenme Tarihi: 19 Mayıs 2019 09:05

İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı

İsrail'deki 64. Eurovision'da Madonna ile birlikte sahneye çıkan dansçılardan biri Filistin bayrağı taşıdı. İzlandalı grup da Filistin atkısı açtı.

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İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı

TV görüntüsü: AA üzerinden

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    İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin mesajları damga vurdu. ABD'li pop yıldızı Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünde Filistin bayrağı vardı. İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu ise puanlar dağıtılırken ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı.

    MADONNA'NIN EKİBİNDEN FİLİSTİN BAYRAĞI

    Madonna, dünyanın dört bir yanından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.

    ABD'li şarkıcının seslendirdiği "Future" (Gelecek) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçıdan birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı vardı.

    Madonna

    Fotoğraf: EPA (AA üzerinden)

    Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti." ifadesine yer verildi.

    İZLANDALI GRUP FİLİSTİN BAYRAKLI ATKI AÇTI

    Tel Aviv'deki finale damgasını vuran bir başka hareket de İzlanda'yı "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubundan geldi. Puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yaptı.

    Hatari grubunun Filistin bayraklı atkı açmasına yönelik Eurovision'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

    EUROVISION'U HOLLANDA KAZANDI

    İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne aldı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazandı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu. (Kudüs/AA)

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