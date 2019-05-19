19 Mayıs 2019 07:58

Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray-Başakşehir

Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Başakşehir kazananın şampiyon olacağı "final gibi" bir maça çıkacak. Beraberlik halinde final 34. haftaya uzayacak.

Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray-Başakşehir

Fotoğraflar: Sercan Küçükşahin, Onur Çoban / AA

    • Paylaş

    Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugün şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir arasında oynanacak maçı kazanacak takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

    Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise sezonu şampiyon tamamlayacak takım, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

    Galatasaray sezonun son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Yarınki müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak.

    Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

    Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda üst üste 2’nci, toplamda ise 22’nci kez bu başarıyı tekrarlayacak. Medipol Başakşehir ise müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda tarihinde ilk şampiyonluğu elde edip, 61. sezonunu geçiren lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından 6. şampiyon olarak tarihe geçecek.

    22. RANDEVU

    Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.

    Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10’unu Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 35 golüne, Medipol Başakşehir 32 golle cevap verdi.

    Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 9 müsabakada 2 kez galip gelebildi.

    İki takım arasında ligdeki son 9 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 5 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 10 maçta 22 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

    Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

    FATİH TERİM REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

    Süper Lig'de 7 kez mutlu sona ulaşan ve en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Fatih Terim, bu sezon da şampiyonluğu elde ederek rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

    Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

    Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın da başında bulunan tecrübeli teknik direktör, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde 8. kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

    Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

    TOPLAMDA 18 KUPASI VAR

    Fatih Terim, Başakşehir maçını kazandıkları takdirde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak.

    Terim daha önce 2000’de UEFA Kupası şampiyonluğunun ve 7 lig kupasının yanı sıra, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

    GS, YENİLMEZLİK REKORUNU KIRABİLİR

    Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında puan alması halinde sahasında yenilmezlik rekorunu kıracak.

    Türk Telekom Stadı’nda son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde egale etmişti.

    Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta rakiplerine mağlup olmayan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında puanla ayrılması halinde rekorunu 36 maça çıkartacak.

    Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

    SON 18 MAÇINDA YENİLMEDİ

    Galatasaray, ligde çıktığı son 18 maçta mağlubiyet yaşamadı.

    Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. (AA)

    Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi

    Erdoğan'ın "Kurduğum takım" dediği Medipol Başakşehir'in künyesi

    ‘Başkan'ın Takımı’ Başakşehir ve hedefleri

    Mithat Fabian SÖZMEN

    ‘Başkan'ın Takımı’ Başakşehir ve hedefleri

    Türkiye'nin Süper Lig haritası

    Türkiye'nin Süper Lig haritası

    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    19 Mayıs ve Erdoğan’ın cumhuriyeti AKP rengine boyama hamlesi

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Öcalan’a avukat izni: Muhalefetin tepkisini gözeten bir atraksiyon!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    İnsanın değil, davanın sahibi...

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Kişisel verilerimiz Erdoğan’a emanet

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Siyasal İslam skandal demektir

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Saçmalıksa saçmalık

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bu sabah

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Oyunbozanlık’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Yol döşemek

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Güzel günler var görecek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı
    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da akademisyenler, Türkiye'de tutuklanan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı
    İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı

    İsrail'deki 64. Eurovision'da Madonna ile birlikte sahneye çıkan dansçılardan biri Filistin bayrağı taşıdı. İzlandalı grup da Filistin atkısı açtı.

    Burnu büyük şirket ve biat etmeyen işçiler
    Burnu büyük şirket ve biat etmeyen işçiler

    Turan Kara: Kendi gücünün sınırlarını ölçebilen, karşısındaki gücün büyüklüğünü bilen ama o güce biat etmeyen bir duruştur işçilerinki.

    19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi
    19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi

    Şimdi mücadeleyi ilerletmek, güncellemek; demokratik ve bağımsız bir ülkeyi inşa etmek üzere sorumluluk alma zamanıdır. | Ender Şiar Argın yazdı.

    Avrupa’da seçim rüzgarları
    Avrupa’da seçim rüzgarları

    Avrupa'nın gündeminde yaklaşan AB Parlamentosu seçimleri var.

    Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi
    Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi

    Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler oyununu sinemaya taşıyan Yönetmen Hüseyin Karabey'le yeni filmini konuştuk.

    Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu
    Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı iftar programında gençlerin sorularını yanıtladı.

    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    GÜNCELLENDİ
    Euroleague’de final akşamı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Euroleague’de final akşamı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray-Başakşehir
    Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray-Başakşehir
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    GÜNCELLENDİ
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    Aydın'da izinsiz JES çalışması başlatan firmaya halk tepki gösterdi
    Aydın'da izinsiz JES çalışması başlatan firmaya halk tepki gösterdi

    Aydın Efeler’e bağlı Yılmazköy Mahallesinde izin almadan JES çalışması başlatan firma, halkın tepkisi üzerine çalışmasını durdurdu.

    Sudan'da müzakere masası yeniden kuruluyor
    Sudan'da müzakere masası yeniden kuruluyor

    Sudan’da darbe yönetimiyle muhalefet arasında bozulan anlaşmanın üzerinden geçen 72 saatin ardından görüşmelerin yeniden başlayacağı açıklandı.

    Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda
    Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda

    Sarı yelekiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için 27. kez sokağa çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Avusturya’da gizli görüşme skandalı: Erken seçime gidilecek
    Avusturya’da gizli görüşme skandalı: Erken seçime gidilecek

    Avusturya'da Rus oligarkla gizli görüşmeleri açığa çıkan aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti. Bunun üzerine erken seçim kararı alındı.

    DSP'de öne çıkan bazı isimler İmamoğlu'ya desteğini açıkladı
    DSP'de öne çıkan bazı isimler İmamoğlu'ya desteğini açıkladı

    23 Haziran’da aday çıkarmayacağını ve İmamoğlu’ya da destek vermeyeceğini açıklayan DSP’de öne çıkan bazı isimler, İmamoğlu’ya destek açıkladı.

    Binali Yıldırım’a tepki: Seçimi yenilemeseniz olmaz mıydı?
    Binali Yıldırım’a tepki: Seçimi yenilemeseniz olmaz mıydı?

    AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da yaptığı seçim gezisi sırasında bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı.

    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek
    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek

    Sağlıksız çalışma koşullarıyla gündeme gelen Çineli maden işçileri, 143 gündür direnişte olan Sibaş işçilerini ziyaret etti.

    Kars'ta MHP’nin HDP’ye devrettiği borç ödenemeyince her şeye el kondu
    Kars'ta MHP’nin HDP’ye devrettiği borç ödenemeyince her şeye el kondu

    Kars'ta MHP’nin 338 milyon 380 bin TL borçla HDP’ye devrettiği belediyede her şeye el konuldu. Eş başkanların koltukları bile haczedildi.

    CHP’li vekilden gençlik raporu: İşsiz, borçlu, tutsak gençlik
    CHP’li vekilden gençlik raporu: İşsiz, borçlu, tutsak gençlik

    CHP Milletvekili Tekin Bingöl, 19 Mayıs dolayısıyla hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

    İstismara uğrayan çocuğun babası: Ben de AKP’liyim niye iftira atayım?
    İstismara uğrayan çocuğun babası: Ben de AKP’liyim niye iftira atayım?

    İzmir Kiraz’da tacizi örtmeye çalıştığı iddiasını ‘siyasi saldırı’ diye yanıtlayan AKP’li Belediye Başkanı’na çocuğun babası yanıt verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: 2 kişi tutuklandı
    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: 2 kişi tutuklandı

    Zonguldak'ın Gelik beldesinde kaçak maden ocağındaki göçükte 19 yaşındaki 1 işçi hayatını kaybetti. Ocağın sahibi olduğu belirtilen 2 kişi tutuklandı.

    'Hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın'
    'Hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın'

    İstanbul’da düzenlenen 373. F oturmasında hasta tutuklu Mesude Pehlivan'ın serbest bırakılması istendi.

    Cumartesi Anneleri: Uluslararası sözleşme imzalansın, uygulansın
    Cumartesi Anneleri: Uluslararası sözleşme imzalansın, uygulansın

    Cumartesi Anneleri, 1994'te kaybedilen Ahmet Tekin için adalet istedi. Eyleme uluslararası kurumlardan da katılanlar oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı
    Atlas Denim’de işçilere patron lehine slogan attırıldı

    Adana'daki Atlas Denim'de sendikalaşma mücadelesi yürüten Öz İplik-İş'in basın açıklamasında patron işçilere kendi lehine slogan attırdı.

    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli
    CHP YSK Temsilcisi: Gerekçe çetele eksikliği ise YSK emsal göstermeli

    CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne sürdüğü oy sayım döküm cetveli eksikliği iddiasını değerlendirdi.

    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı
    Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında bir askerin kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.