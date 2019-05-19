Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray-Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugün şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir arasında oynanacak maçı kazanacak takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise sezonu şampiyon tamamlayacak takım, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Galatasaray sezonun son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Yarınki müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak.

Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda üst üste 2’nci, toplamda ise 22’nci kez bu başarıyı tekrarlayacak. Medipol Başakşehir ise müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda tarihinde ilk şampiyonluğu elde edip, 61. sezonunu geçiren lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından 6. şampiyon olarak tarihe geçecek.

22. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10’unu Galatasaray, 6’sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 35 golüne, Medipol Başakşehir 32 golle cevap verdi.

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 9 müsabakada 2 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 9 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 5 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 10 maçta 22 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

FATİH TERİM REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de 7 kez mutlu sona ulaşan ve en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Fatih Terim, bu sezon da şampiyonluğu elde ederek rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın da başında bulunan tecrübeli teknik direktör, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde 8. kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

TOPLAMDA 18 KUPASI VAR

Fatih Terim, Başakşehir maçını kazandıkları takdirde Galatasaray'daki kupa sayısını 19'a çıkartacak.

Terim daha önce 2000’de UEFA Kupası şampiyonluğunun ve 7 lig kupasının yanı sıra, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

GS, YENİLMEZLİK REKORUNU KIRABİLİR

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında puan alması halinde sahasında yenilmezlik rekorunu kıracak.

Türk Telekom Stadı’nda son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde egale etmişti.

Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta rakiplerine mağlup olmayan Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında puanla ayrılması halinde rekorunu 36 maça çıkartacak.

Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

SON 18 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde çıktığı son 18 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. (AA)

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