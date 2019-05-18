Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde eylemler düzenledi.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı protestolara dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 27. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'teki La Defense Mahallesi'nde toplanan sarı yelekliler, Montmartre Tepesi'ne kadar yürüdü.

Polis, sarı yeleklilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde eylem yapmasını yasakladı.

Reims'de düzenlenen eylemde gerginlik yaşanırken polis, sarı yeleklilere biber gazıyla saldırdı. Sarı yelekliler, birçok çöp bidonunu ateşe verdi ve onlarca mağazanın camını kırdı. Eylemde 11 kişi gözaltına alındı ve bir kişi yaralandı.

Nancy'de polisin biber gazı kullandığı eylemde 3 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelindeki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 15 bin 500, sarı yeleklilere göre ise 40 bin 497 kişi katıldı.

PROTESTOLARDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarı yeleklilerin eylemleri 6. ayını doldurdu. Hükümetin açıkladığı verilere göre, eylemlerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'i polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı. (Paris/AA)