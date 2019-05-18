Gazetecilerden çağrı: Meslektaşlarımızın ekipmanlarını geri verin

Haber takibi sırasında gözaltına alınan ve ekipmanlarına el konulan gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tuncçelik için sosyal medyada kampanya başlatılarak ekipmanların iade edilmesi istendi. Kuray ve Tuncçelik'e ait haber ekipmanlarına geçtiğimiz günlerde savcılık tarafından el konulmuştu. Sosyal medyada bir araya gelen gazeteciler “Meslektaşlarımızın haber ekipmanlarını verin. Gazetecilik suç değildir!” diyerek meslektaşlarının haber ekipmanlarının kendilerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

'GAZETECİLİK ENGELLENEMEZ...'

Gazeteciler, sosyal medyada 'Gazetecilik suç değildir, gazetecilik engellenemez' diyerek Kuray ve Tuncçelik'e ait haber ekipmanlarının iade edilmesini istedi. Kuray ve Tuncçelik'le birlikte sahada haber izleyen gazeteciler, “Açlık grevi eylemlerini takip ettikleri sırada gözaltına alınan ve haber ekipmanlarına el konulan gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tuncçelik'in haber ekipmanlarını geri verin. Gazetecilik suç değildir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde açlık grevindeki çocuklarının durumuna dikkat çekmek için eylem yapan anneleri takip ettikleri sırada gazeteciler gözaltına alındı. Gazeteci Zeynep Kuray, Sirkeci'de gözaltına alınırken, İrfan Tuncçelik ise Bakırköy Cezaevi önünde gözaltına alınmıştı. İki gün süren gözaltı sonucunda serbest bırakılan iki gazetecinin haber ekipmanlarına savcılık kararıyla el konuldu. (HABER MERKEZİ)