18 Mayıs 2019 20:23
Binali Yıldırım’a tepki: Seçimi yenilemeseniz olmaz mıydı?
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da yaptığı seçim gezisi sırasında bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı.
Fotoğraf: AA
AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’a İstanbul’da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir yurttaş, “Seçimi yeniden yapmasanız olmaz mıydı? Size yakışmadı” dedi.
FOX Haber’in ekranlara taşıdığı görüntülerde vatandaşın yorumu üzerine Yıldırım’ın “Benim kararım değil YSK’nın kararı” demesi ekranlara yansıdı.
18 Mayıs 2019
Yıldırım geçtiğimiz günlerde katıldığı Samsun Devlet Opera ve Balesi’nce sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının Haliç Kongre Merkezi’ndeki dünya prömiyerinde seyirciler tarafından “Her şey çok güzel olacak” sloganları ile protesto edilmişti. (HABER MERKEZİ)