19 Mayıs 2019 03:40

Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi

Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler oyununu sinemaya taşıyan Yönetmen Hüseyin Karabey'le yeni filmini konuştuk.

Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi

'İçeridekiler' filminin kamera arkasından bir foto (Kaynak: Asi Film'in Basın Görseli) 

    • Paylaş

    İsmail AFACAN
    İstanbul

    Yönetmen Hüseyin Karabey, tiyatro sahnesinde izlediğimiz Melih Cevdet Anday’ın “İçeridekiler” oyununu beyaz perdeye taşıdı. Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Soysaldı’nın başrolünü paylaştığı filmde siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün boyunca sorgulanan öğretmenin hikayesi anlatılıyor.

    İşkenceye karşı direnen ve çözülmemeye çalışan öğretmenin kendiyle yaşadığı psikolojik savaşa odaklanan filmde öğretmenin tek isteği eşiyle cinsel olarak birliktelik yaşamaktır. Bu isteği hayata tutunma ve işkenceye direnme eşiğidir. Öğretmen başkomiseri ikna eder ama işler yolunda gitmez ve ziyarete eşi yerine baldızı gelir. İşin rengi birden değişir.

    Melih Cevdet Anday’ın unutulmaz eserinden sinemaya aktarılan “İçeridekiler” filminin senaristi ve yönetmeni Hüseyin Karabey’le konuştuk. Karabey, işkencenin, psikolojik tahribatın, ataerkil düşüncenin birçok yönüyle işlendiği oyun hakkında “Cezaevindeyken insan ruhuna nasıl referans olabildiğini gördüm” diyor.

    Cezaevi ve işkence temalı bir film çekme fikri nasıl ortaya çıktı?

    Bu bilinçli bir tercih değil. Bilinçaltı diyebilirim. İçinde cezaevi geçen birçok film yaptım. F tiplerini anlatan “Sessiz Ölüm”ü ve 10 yönetmenin çektiği “F Tipi Film”in bir bölümünü yönetmiştim. Cezaevleri yaşamımın içinde. İlk kez 17 yaşında gözaltına alındım ve 20’sinde cezaevine girdim.

    Ben Melih Cevdet’in bu oyununu ilk kez 17 yaşında Çevre Tiyatrosunda izlemiştim. O kadar etkilendim ki gözaltına alındığımda da cezaevine girdiğimde de hep bu oyun aklıma geldi. Oyunun insan ruhuna nasıl referans olabildiğini gördüm. Sinemaya başladığımda bu oyunu sinemaya taşıma amacım vardı. Bunu çekmek için de son 10 yıldır elimden geleni yapıyordum.

    Neden bu kadar beklediniz?

    İlk filmim olamayacak kadar önemli bir konu... Oyuncu yönetimi ve yönetmenlik açısından zor bir projeydi. Bir ya da ikinci değil ama üçüncü film olarak doğru bir zamanlamaydı. Bir de son dönemde bizim gibi sanatçılara sansür ve yıldırma politikası izleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sizin gönderdiğiniz filmleri desteklemiyor. Sinema çok pahalı bir şey. Halkın vergileriyle toplanmış bir fonu kendi çıkarları ve istekleri doğrultusunda dağıtmaları bazı sanatçıların film yapamamasına neden oluyor. Biz de fabrika ayarlarımıza geri dönelim dedik. Çünkü böyle başlamamıştık sinemaya.

    Peki ekibi nasıl oluşturdunuz?

    Gizem ile 8 yıl önce ilk tanıştığımda bu rolden bahsetmiştim ona. Yani o 8 yıldır bu rolü canlandırmayı bekliyordu. Caner’le daha önceden konuşuyorduk. O tiyatro kökenli olduğu için ’20’li yaşlarından beri bu rolü oynamak istediğini söyledi. Settar Abi'yi aradığımda “Biz çocuklarımıza ne bırakacağız, tabii ki böyle işler bırakacağız. Geleceğim” dedi. Oyuncuları da filmin yapımına ortak ettik.

    -Nasıl bir süreç işledi?

    Ofisimizde oturduk çalışmaya başladık. 1 ay boyunca provalar yaptık. 1 haftada çekimleri tamamladık. Sağlam hazırlandığımız ve iyi bir prova süreci geçirdiğimiz için filmi kısa bir sürede çektik. Bu sayede hem oyunculuk hem de yapımcılık anlamında kimseye muhtaç olmadan filmi çektik.

    Film tek bir mekanda geçiyor. Ekonomik koşullardan kaynaklı son dönem tiyatroda taşınabilir dekor, az karakterleri oyunlar tercih ediliyor. Sinemada da aynı şekilde az karakterli ve sınırlı mekanlarda geçen filmler tercih ediliyor. Film tek mekanda geçmesinin nedenleri nelerdi?

    En kötü zamanımızda yaptığımız iş böyle olsun. Yapmak isteyeni kimse durduramaz, durduramayacaklar. En iyi bildiğimiz iş bu. İlk filmim üç ülkede geçiyordu. İran, Irak ve Türkiye... İkinci filmim Van’ın üç köyünde geçti. Bu sefer tek odada geçsin istedim. Önemli olan neyi-nasıl anlatmak istediğiniz. İranlı Cafer Penahi ev hapsinde, bir filmini evinde, bir tanesini de taksinin içinden çekti. Bir hikaye anlatıcısını engelleyemeyeceklerini gösterdi. Artık mızmızlanmamıza gerek yok, biz sinemamızı yapmaya devam edeceğiz.

    Film iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm işkence gören ve çözülmemeye çalışan karakterle, onu deşifre etmeye çalışan komiser arasındaki diyaloglardan oluşuyor. İkinci bölüm ise odaya işkence gören karakterin baldızı giriyor. Arasındaki diyaloglar oldukça dikkat çekici. İşkence mağduru birden farklılaşmaya başlıyor ve sürpriz bir finalle sona eriyor...

    İşkencede çözülenle çözülmeyen arasında çok büyük bir fark yoktur. İşkencede çözülmemiş kişi kendini kahraman gibi sunmaz. Onu biz kahramanlaştırırız. Çünkü işkence korkunç bir şey. Her an çözülebilirsiniz. Ruhunuz yine zedeleniyor, yine yaralanıyorsunuz. İkinci bölümde fiilen ortam değiştiğinde. Başka biri kendi amacına ulaşmak için bildiği bütün entelektüel bilgiyi kullanarak diğerine benzeri bir işkence uyguluyor. Baldızını birlikte olmaya zorluyor.

    Müthiş bir finali var. Ben ona duygusal şok diyorum. Cezaevinde ve gözaltında uzun süre kaldığınız zaman arkadaşlarınızla sohbet etme ihtiyacı hissedersiniz. O sosyalliğiniz yok olduğu zaman davranışlarınızı ve düşüncelerinizi tartamıyorsunuz ve bu sizin çözülmenize yol açıyor insani olarak. Bu nedenle kimi hücrede gizlice çiçek yetiştirmeye çalışır kimi de fareyle iletişim kurmak ister. Kimisi de oyundaki gibi eşiyle birlikte olmanın hayalini kurarak direnir.

    Film ne söylüyor bize?

    Erkek gibi devlet de ataerkil sonuçta. Ataerkil sistemi sorgulamadığımızı içten içe anlatıyor.  Aynı hataya düşebiliriz. İçeride yaşananlar, dışarıda düşündükleriniz gibi değil mesajı veriyor.

    ‘ÖZÜNE DOKUNMAK İSTEMEDİM’

    Filmin senaryosu asılda bir tiyatro metni... Siz bunu sinemaya aktardınız. Metin senaryoya dönüşürken değişiklikler oldu mu?

    Oyunun özüne dokunmak istemedim. Eğer bir sanat eserini kullanacaksam onu sömürmemeye çalışıyorum. Çünkü oyun her dönemde yaşanabilecek bir şeyden bahsediyor. Bugünün mağdurları iktidar olduğunda ne yapar sorusunu yöneltiyor. ’65’te yazılmasına rağmen çok ilerici ve feminist bir metin. Ataerkilliği sonuna kadar sorguluyor. Oyununun özü o kadar sağlam ki, ona dokunmamak gerekiyor. Sadece oyunun tiyatral metinlerini eksilttik.

    Sinemasal olarak ne gibi yorumlar getirdiniz?

    Önümüze bir metin geldiğinde sinemanın şöyle bir şansı var. Tiyatroda sadece konuşanı takip edersiniz. Bütün oyun ona göre planlanır. Sinemayı aktarırken benim yorumum daha çok dinleyeni aktarmaktı. Çünkü böyle yaparak “Karşıdaki nasıl algılıyor, inanıyor mu-inanmıyor mu, korku oluşuyor mu-oluşmuyor mu”yu göstermeye çalıştık. Bunu yapmadaki amacımız insan ruhunun belli koşullarda nasıl tepki verdiğini iki saat boyunca biraz gerilimle seyirciye anlatmaktı.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Kars'ta MHP’nin HDP’ye devrettiği borç ödenemeyince her şeye el kondu
    SONRAKİ HABER

    İsrail'deki Eurovision'da Madonna'nın ekibinden Filistin mesajı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    19 Mayıs ve Erdoğan’ın cumhuriyeti AKP rengine boyama hamlesi

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Öcalan’a avukat izni: Muhalefetin tepkisini gözeten bir atraksiyon!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    İnsanın değil, davanın sahibi...

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Kişisel verilerimiz Erdoğan’a emanet

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Siyasal İslam skandal demektir

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Saçmalıksa saçmalık

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bu sabah

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Oyunbozanlık’ meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Yol döşemek

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Güzel günler var görecek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi
    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi

    İzmir Kiraz’da 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından zanlının “mesajlaşıyorduk” iddiasında bulunduğu ortaya çıktı. 

    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz
    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu'dan İstanbul seçimleri açıklaması: "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım

    Ekrem İmamoğlu’dan, Binali Yıldırım’ın “AK Parti adayına oy verecekmiş gibi görünen seçmene büyükşehir pusulası verilmedi” iddiasına tepki geldi.

    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde
    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 193. gününde sürüyor.

    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı
    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı

    TOBB'un raporuna göre hükümet döneminde kurulan firmaların 2015-2017 arasındaki büyümesi yüzde 5 binleri buldu.

    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir
    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: 23 Haziran günü o sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak. İstanbul Ya Me Ye (İstanbul bizimdir)

    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun
    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun

    Diyarbakır'da açlık grevi ve ölüm orucundaki çocukları için eylemde olan anneler: Asker ve polis anneleri de bizim gibi barış desin.

    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak
    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak

    CHP Milletvekili Özgür Karabat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bakanın görevi istihbari bilgiyi paylaşmak değil tedbir almak.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1
    Süper Lig'de "final gibi" maç: Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    GÜNCELLENDİ
    Euroleague’de final akşamı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    Euroleague’de final akşamı: Anadolu Efes - CSKA Moskova
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
    GÜNCELLENDİ
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    18 Mayıs akşamı ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler
    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor
    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor

    Karaburunlular, Yaylaköy'ün RES şirketlerinin menfaati için 70 yıllık rapora dayanılarak "afet bölgesi" ilan edildiğini söylüyor.

    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı
    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı

    Sudan'da müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklanırken muhalefet genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı
    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da akademisyenler, Türkiye'de tutuklanan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı
    İsrail'deki Eurovision'da Madonna ve İzlanda'dan Filistin mesajı

    İsrail'deki 64. Eurovision'da Madonna ile birlikte sahneye çıkan dansçılardan biri Filistin bayrağı taşıdı. İzlandalı grup da Filistin atkısı açtı.

    Burnu büyük şirket ve biat etmeyen işçiler
    Burnu büyük şirket ve biat etmeyen işçiler

    Turan Kara: Kendi gücünün sınırlarını ölçebilen, karşısındaki gücün büyüklüğünü bilen ama o güce biat etmeyen bir duruştur işçilerinki.

    19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi
    19 Mayıs: Bağımlılık ilişkilerinin değil, bağımsızlık özleminin tarihi

    Şimdi mücadeleyi ilerletmek, güncellemek; demokratik ve bağımsız bir ülkeyi inşa etmek üzere sorumluluk alma zamanıdır. | Ender Şiar Argın yazdı.

    Avrupa’da seçim rüzgarları
    Avrupa’da seçim rüzgarları

    Avrupa'nın gündeminde yaklaşan AB Parlamentosu seçimleri var.

    Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi
    Yönetmen Hüseyin Karabey: Cezaevine girince hep bu oyun aklıma geldi

    Melih Cevdet Anday'ın İçeridekiler oyununu sinemaya taşıyan Yönetmen Hüseyin Karabey'le yeni filmini konuştuk.

    Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu
    Erdoğan, AKBİL sorusu üzerine İmamoğlu’ya ‘FETÖ’ göndermesinde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı iftar programında gençlerin sorularını yanıtladı.

    Aydın'da izinsiz JES çalışması başlatan firmaya halk tepki gösterdi
    Aydın'da izinsiz JES çalışması başlatan firmaya halk tepki gösterdi

    Aydın Efeler’e bağlı Yılmazköy Mahallesinde izin almadan JES çalışması başlatan firma, halkın tepkisi üzerine çalışmasını durdurdu.

    Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda
    Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 27. haftasında sokaklarda

    Sarı yelekiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için 27. kez sokağa çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Avusturya’da gizli görüşme skandalı: Erken seçime gidilecek
    Avusturya’da gizli görüşme skandalı: Erken seçime gidilecek

    Avusturya'da Rus oligarkla gizli görüşmeleri açığa çıkan aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti. Bunun üzerine erken seçim kararı alındı.

    DSP'de öne çıkan bazı isimler İmamoğlu'ya desteğini açıkladı
    DSP'de öne çıkan bazı isimler İmamoğlu'ya desteğini açıkladı

    23 Haziran’da aday çıkarmayacağını ve İmamoğlu’ya da destek vermeyeceğini açıklayan DSP’de öne çıkan bazı isimler, İmamoğlu’ya destek açıkladı.

    Binali Yıldırım’a tepki: Seçimi yenilemeseniz olmaz mıydı?
    Binali Yıldırım’a tepki: Seçimi yenilemeseniz olmaz mıydı?

    AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da yaptığı seçim gezisi sırasında bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı.

    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek
    Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek

    Sağlıksız çalışma koşullarıyla gündeme gelen Çineli maden işçileri, 143 gündür direnişte olan Sibaş işçilerini ziyaret etti.