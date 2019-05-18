Kars'ta MHP’nin HDP’ye devrettiği borç ödenemeyince her şeye el kondu

MHP yönetimi döneminde ödenmeyen borçlardan dolayı Kars Belediyesine her gün yeni bir haciz geliyor. Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca eş başkanların koltukları dahil tüm büro mobilyalarına el konuldu. Eş Başkan Ayhan Bilgen, "Bir yönetim firmaya hiçbir ödeme yapmayarak bu borçları seçim sonrasına bırakması sadece kötü yönetim kavramıyla izah edilemez" dedi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP), MHP'den 338 milyon 380 bin TL borçla devraldığı Kars Belediyesinin şu ana kadar tüm taşınmaz, hesaplar ve araçlarına haciz konuldu. Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca bu kez de belediyeden alacağı 430 bin TL'yi almayan bir firma belediye içerisinde tüm mobilyaları haczetti. Belediye Eş Başkanları Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen'in makam odasıyla birim müdürlerinin odalarındaki tüm mobilyalar, belediyeye gelen haciz memurları tarafından kayıt altına alınarak bedelleri hesaplandı.

KOLTUKLAR DAHİ KAYIT ALTINA ALINDI

MHP'li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta döneminde Atatürk Parkı'na kurulan oyun parkının 430 bin TL tutarındaki alacağı ödenmedi. Ve tüm eşyalar kayıt altına alındı. Edinilen bilgilere göre, alacağını tahsil etmek isteyen firmanın avukatları haciz memurlarıyla birlikte pazartesi günü belediyeye gelerek başkanlık makamı ve birim müdürlerinin odalarındaki mobilyaları toplayıp götürecek. Götürülecek mobilyalar arasında belediye başkanı makam koltuğu da bulunuyor.

Yaşananlarla ilgili Mezopotamya Ajansa (MA) bilgi veren Eş Başkan Ayhan Bilgen, haciz işlemini doğruladı. Bilgen, "Dün firma avukatları ve haciz memurları belediyeye gelerek tüm mobilyaları kayıt altına aldılar. Belediyedeki tüm çalışma masaları ve koltuklar haczedildi" dedi.

"BU DURUM SADECE KÖTÜ YÖNETİMLE İZAH EDİLEMEZ"

Daha önceki belediye yönetiminin park mobilyalarının borçlarına dair hiçbir ödeme yapmadığını ve seçime yakın bir tarihte tekrar park oyun grubu alımı yaptığını kaydeden Bilgen, "Bir yönetim firmaya hiçbir ödeme yapmayarak bu borçları seçim sonrasına bırakması sadece kötü yönetim kavramıyla izah edilemez. Elektrik borcunu ödemeyen, personel maaşını 5 ay geriden ödeyen bir belediyenin neredeyse düzenli biçimde park mobilyası alımına gitmesi başka bir garipliktir. Bütçe planlamasında karşılığı olmayan bu harcama kalemleri açık usulsüzlüktür. Aynı tarihlerde yapılmış su kanalizasyon ihalesi ödeme zorlukları nedeniyle iptal edilirken, öbür taraftan parklara mobilya alımı başka şüpheleri akla getirmektedir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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