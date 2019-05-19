Eylemlerini TBMM'den HDP’ye taşıyan anneler: Kimsenin yüreği yanmasın

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde açlık grevinde olan tutukluların anneleri Adalet Bakanı ile görüşmek için salı gününden cumartesi gününe kadar TBMM'de sürdürdükleri eylemlerini HDP Genel Merkezine taşıdı. Anneler, talepleri yerine getirilene kadar Ankara’dan ayrılmayacaklarını söyledi.

Mezopotamya Ajansından Berivan Altan ve Selman Güzelyüz'ün haberine göre 5 gün boyunca TBMM'de çocuklarının taleplerinin yerine gelmesi için bekleyen anneler bundan sonra da kitle örgütlerini ziyaret ederek seslerini duyurmaya çalışacak.

"SANİYELERİN ÖNEMİ VAR"

Çocuklarının talepleri kabul edilene kadar Ankara’da ayrılmayacaklarını belirten annelerden Nuran Tarlak, Diyarbakır’dan Ankara’ya oğlunun sesini duyurmak için gelen annelerden. Eylemlerini daha görünür hale getirmek için HDP Genel Merkezi'ne geçtiklerini söyleyen anne Tarlak, “Mecliste artık eylemimiz ses getirmiyordu. Ses getirmek için bundan sonraki süreçte Ankara’da farklı şekillerde çocuklarımızın sesini duyurmaya çalışacağız. Çocuklarımız için artık saniyelerin önemi var. Orada durmak, saatlerin geçmesini beklemeyi artık vicdanımız kaldırmıyor. Çocuklarımız için gerekirse kurum kurum gezeceğiz sesimiz duyulsun diye. Elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

"AÇIKLAMA YAPTILAR AMA HALA BİR AVUKAT GİTMEDİ"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yaptığı açıklamadan bu yana İmralı’da görüşme olmamasına tepki gösteren Tarlak, “Bizim çağrımız sadece Adalet Bakanı’nın sözlü olarak televizyonda ‘kaldırdık’ demesi değil. Ne zaman görüşme sağlıklı bir şekilde olmaya başlarsa o zaman çocuklarımız grevleri bırakacak. Açıklama yaptılar ama hâlâ bir avukat gitmedi. Ailesi gitmedi. Çocuklarımızın talebi yerine gelene kadar buradayız” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Balıkkesir Kepsut Cezaevi’nde açlık grevinde olan Tarık Alıcı’nın annesi Ayşe Alıcı, "Gözlerimiz önünde çocuklarımız eriyor. Hiçbir adım atılmıyor. Çocuklarımızın sesini duyurmak için daha fazla mücadele edeceğiz. Meclisten geldik ama işimiz yeni başlıyor. Ne gerekiyorsa çocuklarımız için yapacağız. Artık bir günün, bir saatin, bir saniyenin önemi var.”

"SESİMİZİ DUYMAZDAN GELİYORLAR"

Açlık grevindeki Berivan Bitmen’in ablası Afiye Bitmen de cezaevi önlerinde ve parklardan duyuramadıklarını seslerini duyurmak için Ankara’ya geldiklerini söyledi.

“Sesimizi duyuyorlar ama duymazlıktan geliyorlar” diyen Bitmen, şöyle konuştu:

“Üstüne üstelik darbediliyoruz, yerlerde sürükleniyoruz. ‘Belki bizi Meclise almazlar, gözaltına alırlar, müdahale ve darbederler. Ama ne olursa olsun Ankara’ya gideceğiz’ dedik. Bundan HDP’li vekillerin de haberi yoktu. Kendi kendimizi örgütledik ve yola çıktık. Buraya geldikten sonra Mecliste oturacağımızı da söylemeden içeri girdik. Sonrasında Mecliste kaldık, sesimiz biraz duyuldu. Ancak çocuklarımız hâlâ grevde, sesimizi artık daha farklı şekilde duyurmaya çalışacağız.”

"HER ZAMAN BİRLİKTE YANAYIZ"

Cezaevlerinde artan baskıları da değerlendiren Bitmen, “Bunları yapanlar, ne hükümetin iyiliğini istiyor ne de bizim. Bunu yapanlar ayrıştırmayı esas alıyor. Biz anneler her zaman birlikten yanayız. Bu devlette hepimizin yeri var. Hepimiz eşit şekilde oturabilir, nefes alabiliriz; haklarımız eşit olsun” dedi.

"İSMİNDEKİ ADALETİ TAM SAĞLASIN"

Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulunan Bitmen, şunları söyledi:

“Nasıl ki dünyaya karşı ve tüm Türkiye’ye ‘Yasak kalktı’ açıklaması yaptı. Attığı adımı tam atsın, yarım bırakmasın. İsmindeki adaleti tam sağlasın. Artık kimsenin yüreği yanmasın. Ağır bedeller verilmeden sesimiz duyulsun. Artık dakika bile bizim için önemlidir.” (HABER MERKEZİ)