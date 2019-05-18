Barış anneleri eylemlerini Meclisten HDP’ye taşıdı
Açlık grevlerine dikkat çekmek için Mecliste eylem yapan anneler, eylemlerini HDP Genel Merkezine taşıdı.
Fotoğraf: Evrensel
Cezaevlerinde süren açlık grevi ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek amacıyla salı gününden bu yana Meclis’te oturma eylemi yapan Barış Anneleri, eylemlerini HDP Genel Merkezinde sürdürecek.
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde açlık grevine giren tutukluların anneleri Adalet Bakanı’yla görüşme taleplerinin karşılanması için salı gününden bu yana Meclis’te başlattıkları eylemlerini Hakların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezine taşıma kararı aldı.
Barış Anneleri, bundan sonraki süreçte eylemlerini devam ettireceklerini ve gereken kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapacağını aktardı.
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van gibi illerden gelen 21 anne, Meclis’te HDP’nin Grup Toplantı Salonu’nda eylemlerini 5 gün sonra HDP’ye taşınmış oldu. (MA)