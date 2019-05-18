Çineli maden işçilerinden Sibaş işçilerine destek

Adnan GÜRKAN

Aydın

Geçtiğimiz günlerde Çine Yaşam Platformunu (ÇİYAP) oluşturan Çineli maden işçileri, 143 gündür direnişte olan Sibaş işçilerini ziyaret etti. Direniş çadırında buluşan işçiler yaşadıkları sorunları ve mücadele deneyimlerini paylaştılar.

Çine’den Söke’ye sınıf kardeşleri ile dayanışmak ve desteklerini belirtmek için geldiklerini söyleyen Ahmet Açıkgöz, “İşçilerin başında o kadar çok dert var ki tek başına başa çıkmak mümkün değil. Ayakta durmak ve sorunlarımızla başa çıkabilmek için birbirimizle kenetlenmek lazım” diye konuştu.

“Bugün arkadaşların başına gelen yarın bizim başımıza gelir” diyen İlyas Tekin de şöyle konuştu: “Yaşadıklarımız birebir aynı. Tek fark bizde çalışma koşullarının sağlık sorunu yaratması, yaşama mal olması” dedi. “Yıllardan beri havayı suyu toprağı zehirleyen JES’lere, maden şirketlerine karşı mücadele ediyoruz” diyen Ahmet Uslu: ise “Çine’de maden şirketleri hem içme sularımızı kirletiyor hem de doğayı katlediyor. Baktık ki doğayı katleden sermaye, fabrikalarda da işçileri katlediyor. İşçilerin daha temiz bir ortamda çalışmaları için verdikleri mücadelenin bizim de mücadelemiz olduğunu gördük. İşçi arkadaşlarla birlikte Çine Yaşam Platformunu oluşturduk. Birleşen işçilerin yenilmez bir güç olacağının bilinciyle bugün sizlere desteğimizi belirtmek ve dayanışmak için buradayız” dedi. Mücadele etmenin işçilere mutlaka kazanım getirdiğini belirten Uğur Aydoğdu, Tozlu çalışma ortamının fotoğraflarla belgelenmesi ve basında haber olması sonucu Eysim Madencilik’in 30 gün üretimi durdurma ve yüklü miktarda para cezası aldığını öğrendiklerini belirtti. Aydoğdu, “3 olan vardiya sayısını 2’ye düşürdü. İşçi çıkarma yapamadı, arkadaşları 2 vardiyaya dağıttı. Çünkü işçi çıkarırsa, çıkarılan işçi bizimle birleşecek, direnişe geçecek. Şu an üretim yok ama işçiler fabrikaya gidiyor, üretim dışı bakım vb. işler yapıyorlar” diye konuştu.

ZİYARETİNİZDEN GÜÇ ALDIK

“Sibaş direnişçileri olarak ziyaretinizden güç aldık, mutlu olduk” diyen direnişteki Sibaş İşçisi Meral Yıldız ise şöyle konuştu: “Çine’den kalkıp buraya dayanışmaya gelmeniz bizim için çok kıymetli. İşçiler olarak birleşmemiz, birlikte mücadele etmemiz bize kazandırır. Bu ziyaretlerden çok şey öğreniyoruz. Siz kendi tecrübelerinizi, biz kendi tecrübelerimizi anlatıyoruz. Birbirimizden öğreniyor, bilinçleniyoruz” dedi. “İşçilerin işçilere anlatması gerekiyor” diyen Sibaş direnişçilerinden Halime Ulutaş ise, “Sonuç ne olursa olsun biz kazanıyoruz. Bizimle dayanışma içine giren işçi arkadaşlar, tanıştığımız bize destek olan dost insanlar ve kurumlar, burada oluşan dostluklar, bunlar hep bizim kazanımlarımız” diye konuştu. Direniş boyunca pek çok şey öğrendiklerini anlatan Sibaş işçileri, işçilerin dayanışmasının ve birliğinin önemini mücadele içinde daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

Yapılan konuşmalarda tüm işçilerin patronlara ve destekçilerine karşı birleşmesinin bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapılarak bu küçük birlikleri büyütmek için çabaların süreceği ifade edildi.

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