CHP’li vekilden gençlik raporu: İşsiz, borçlu, tutsak gençlik

CHP Milletvekili Tekin Bingöl, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençliğin içinde bulunduğu duruma ve sorunlarına dair rapor hazırladı. AKP iktidarının gençlerin sorunlarına çare olamadığının vurgulandığı raporda yer alan çarpıcı veriler şöyle: “2018’de yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019’da 26.1’e yükseldi. Her 4 gençten 1’i işsiz. Geniş tanımlı genç işsizliği 2 milyona yaklaşmakta. AKP döneminde işsizlik oranları AKP öncesi döneme göre yaklaşık dört puan arttı. 2014’te yüzde 10.6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018’de yüzde 12.4’e yükseldi. İşsizlik oranları mezun olunan bölümlere göre büyük değişim gösteriyor. En çok sosyal hizmet, gazetecilik ve sanat bölümlerinden mezun olanlar iş bulmakta zorlanıyorlar. 2018 verilerine göre sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’ü, gazetecilik bölümü mezunlarının yüzde 23.8’i ve sanat mezunlarının ise yüzde 17.8’i işsiz durumda. 2017 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 19.1 olan gazeteci işsizliği yüzde 23.8’e yükselerek işsizlikte en fazla artış gösteren bölüm oldu.”

1 MİLYON 800 BİN GENÇ KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

Gençlik bir taraftan işsizlik diğer taraftan ise güvencesizlik kıskacında. 4 gençten 1’i işsizlikle boğuşurken, çalışan gençler ise çalışma koşullarının güvencesizliği ile sıkışmış haldeler. Kayıtdışı istihdamdan en çok toplumun en savunmasız kesimleri etkileniyor. Bunların başında; kadınlar, gençler ve yaşlılar geliyor. Çalışan gençlerin 1 milyon 800 bini kayıt dışı istihdam ediliyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar işsizlikle karşılaşan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşullarının içine sürüklenen gençler hayata borçla başlıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK tarafından burs ödenen öğrenci sayısı tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u bile değil. Şu anda Türkiye’de öğrenim kredisi borcu olan 342 bin 282 öğrenci ve 2 milyar 95 milyon 228 bin lira borç var.

ARTAN İNTİHARLAR VE İŞ CİNAYETLERİ

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin çoğunun gençler olduğuna dikkat çekilen raporda son 7 yılda 1827 genç, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2012 yılında 164 genç iş cinayetlerine kurban giderken, 2018 yılında bu sayı 285’e çıktı. Ayrıca işsizliğe bağlı genç intiharları da hızla artıyor. Sadece son 1 yılda, ataması yapılmadığı gerekçesiyle 12 öğretmen adayı hayatına son verdi.

10 ÖĞRENCİDEN 1’İNE DEVLET YURDU İMKANI

Türkiye’de 129 devlet, 72 vakıf üniversitesinde toplam 7 milyon 740 bin öğrenci bulurken akademisyen sayısı ise 167 bin 146. Buna göre 290 öğrenci başına bir profesör, 500 öğrenci başına bir doçent, 195 öğrenci başına bir

doktor, 210 öğrenci başına bir öğretim görevlisi ve 159 öğrenci başına da bir araştırma görevlisi düşüyor. Üniversite sayısı 200’ü, öğrenci sayısı ise 7.5 milyonu geçti. KYK yurtlarının öğrenci kapasitesi 700 bin, mevcut devlet yurdu imkanı, öğrencilerin sadece 10’da birine yetecek kadar.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİ SAYISI 36 BİN 33

Adalet Bakanlığının verilerine göre, herhangi bir öğrenim kurumunda okurken tutuklanarak cezaevinde tutulan öğrencilerin sayısı 2 bin 593. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 2016 yılı sonu itibariyle toplam tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısı ise 36 bin 33.

Bu öğrenciler en temel haklarından biri olan eğitim hakkından yararlanamıyorlar. (HABER MERKEZİ)