Kırıkkale TÜPRAŞ işçileri fabrikayı terk etmeme eylemini sürdürüyor

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında aylardır süren toplusözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık sürüyor. Fabrikayı terk etmeme eylemlerinin devam ettiği 4 ilden biri olan Kırıkkale’deki rafineride işçilerle yaşananları konuştuk. Büyük çoğunluğu genç işçilerden oluşan fabrikada özelleştirmeden önce giren işçi sayısı fabrikanın ancak 5’te 1’ine tekabül ediyor. Ayrıca fabrikada 20 civarında da kadın işçinin çalıştığı belirtiliyor. Konuştuğumuz işçiler, sözleşme sürecinden beri, yaklaşık 5 aydır hareketli olduklarını, şimdi ise sözleşme sürecinin sonuna doğru geldiklerini belirterek içeride işçilerin kararlı olduğunu, kazanılmış haklarından feragat etmeyeceklerini ifade ediyor. İşçilere ücret zammı olarak ne istediklerini sorduğumuzda, sürecin henüz oraya gelmediğini belirterek patronun kendisine ait diğer işletmelerdeki çalışma düzenini buraya uygulamaya çalıştığını, yer yer yasaların arkasına saklanarak kazanılmış haklara göz diktiğini söyledi.

MAZERET İZNİ VE BEŞİNCİ VARDİYAYA GÖZ KOYDU

İşçilerden öğrendiğimize göre fabrikayı 5 vardiya halinde çalıştıran patron, bunu 4’e indirmek istiyor. İşçiler, bölümlerde belirli sayıda işçinin çalışması gerektiğini bunun altına düşünce üretimin aksadığını anlattı. Bu yüzden kotanın altına düşünce patronun mesai ödeyerek işçi çalıştırdığını belirten işçiler, bunu engellemek için vardiya sistemi ve mazeret iznine göz konulduğunu söylediler.

DİĞER İŞYERLERİNDEKİ DÜZEN DAYATILIYOR

Konuştuğumuz işçiler, sözleşme sürecinde kazanılacak hakların ya da kayıpların işçi sınıfının tümünün kazanımı ya da kaybı olduğunun farkında. Koç Holdingin diğer işyerlerindeki düzeni buraya da getirmek istediğini ve daha önce PETKİM’de 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirten işçiler, sözleşme yüksek ücretle bağıtlanırsa başta kamu ve Koç Holdinge bağlı işyerleri olmak üzere her yer için emsal olacağına dikkat çektiler. İşçiler, bu açıdan Koç Holdingin daha düşük bir sözleşme imzalaması için baskı altında olduğunu, hatta holding üzerindeki baskının siyasi baskıya kadar uzandığına dair çeşitli örneklerin daha önceki sözleşmelerde gördüklerini ifade ettiler.

"SENDİKA SEÇİMLERİNE DENK GELMESİ İYİ OLMADI"

Diğer işletme ve fabrikalardan dayanışmanın zayıf kaldığını ve yalnızca PETKİM işçilerinin yürüyüş yaparak kendilerini desteklediğini belirten işçiler, ancak pek çok yerden işçinin sosyal medya üzerinden de olsa kendilerini desteklediğini ifade etti. Sendika seçiminin sözleşme sürecine denk gelmesinin iyi olmadığını dile getiren işçiler, sendika içindeki çeşitli sürtüşmelerin işçiye yansıdığını, ancak bunun bir bölünmeye yol açmadığını dile getirdi. İşçiler, mücadelenin bundan sonrasına dair ise TÜPRAŞ işçisinin kenetlendiğini ve haklarını almak için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Koç Holdingin 3 yıllık sözleşme, mazeret izinlerinin azaltılması, vardiya değişikliği gibi dayatmalarına karşı bir aydır İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve Batman’da eylem yapan TÜPRAŞ işçileri, işyerini terk etmeme eylemi başlattı. (Ankara/EVRENSEL)

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