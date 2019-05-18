18 Mayıs 2019 17:22

İstismara uğrayan çocuğun babası: Ben de AKP’liyim niye iftira atayım?

İzmir Kiraz’da tacizi örtmeye çalıştığı iddiasını ‘siyasi saldırı’ diye yanıtlayan AKP’li Belediye Başkanı’na çocuğun babası yanıt verdi.

İstismara uğrayan çocuğun babası: Ben de AKP’liyim niye iftira atayım?

 

Belediye başkanı Özçınar (solda) ile istismarda bulunan kişinin (en sağda) fotoğrafları ortaya çıktı. (Fotoğraf: Facebook)

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    Hilal TOK

    İzmir Kiraz’da yaşanan çocuk istismarı sonrası AKP’li Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın mağdur çocuğun babasını arayarak istismarın üzerini örtmeye çalıştığı haberimizin ardından Özçınar, “Siyasi amaçlarla yapılan iftira kampanyası” dedi. Saliha Özçınar’ın “iftira” söylemlerine mağdur çocuğun babası H.İ.K. yanıt verdi. Baba H.İ.K. kendisinin de AKP’li olduğunu, tarafı olduğu bir partiye siyasi amaçlı neden iftira atacağını sordu. H.İ.K, “Saliha Hanım’la yüzleşelim. Aramaya baksın savcılık. Neler söylediğine baksın. ‘Bu işi fazla dallandırıp budaklandırmayalım, kapatalım’ demek ne demek oluyor?” diye sordu. Sadece adalet talep eden H.İ.K. “Ben olayın mağdur kişisiyim olayın gerçeğini konuşuyorum” dedi.

    ‘ARTIK KİRAZ’IN SESİNİ DUYSUNLAR’

    Olayın ardından sosyal medyada tepkiler çoğalırken aileye dayanışma ziyaretleri de gerçekleşti. Aileyi ziyaret eden Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) Üyesi Songül Dolu, “Kiraz’da yaşanan bu olay ilk değil. Yıllardır duyuyoruz. Çok fazla cinsel istismar olayı yaşanıyor. İlçenin adı istismar vakalarıyla anılmasın diye çocuklarımızın istismarına göz yumuluyor. Oysa her üzeri örtülen olay yeni istismarlara davetiye çıkarıyor. Önlem alınmadığı, suçlular cezalandırılmadığı, sorumlular yargılanmadığı sürece Kiraz istismar vakalarıyla anılmaya devam edecek. Artık Kiraz’ın sesini duysunlar. Bakanlık, İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, hatta üniversiteleri göreve çağırıyoruz. Sendikaları, kadın örgütlerini, siyasi partileri bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz. Biz Bornova Kadın Dayanışma Derneği olarak daha önce de söylediğimiz gibi olayın takipçisi olacağız” dedi.

    Aileyi İzmir Barosunun da ziyaret edeceği bilgisi paylaşılırken, öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü de Evrensel’i arayarak davayı takip edeceklerini belirtti.

    NE OLMUŞTU?

    İzmir’in Kiraz ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, okulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan B.K. tarafından istismara uğramıştı. B.K. serbest bırakılırken, çocuğun babası, AKP Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini arayıp, “Bu işi dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia etmişti. (EKMEKVEGÜL)

    AKP’li belediye başkanı çocuk istismarının üzerini örtmeye çalıştı!

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