18 Mayıs 2019 15:58
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2019 18:25

Ankara'da Güney Amerika tavşanı olarak bilinen 21 çinçilla ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesi yakınlarında boş arazide, 21 ölü çinçilla bulundu. Veteriner Emre Çınar, ölümlerde zehirlenme şüphesi olduğunu belirtti.

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Ankara'da Güney Amerika tavşanı olarak bilinen 21 çinçilla ölü bulundu

Fotoğraf: DHA

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    Ankara'da yol kenarındaki bir arazide Güney Amerika tavşanı olarak da bilinen 21 çinçillanın ölü bedenleri bulundu. 15 çinçillanın ise yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.

    DHA'nın haberine göre Ankara-Samsun çevre yolunun Altındağ ilçesi yakınlarında, yol kenarındaki arazide çinçillaların ölü bedenlerini gören bir vatandaş yetkililere haber verdi.  İhbar üzerine bölgeye polis ve Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çinçilla olduğu belirlenen hayvanlarından 21'nin öldürülüğü, 15'inin ise yaralı olduğu saptandı. Ekipler hayatta olan ve zehirlendikleri tahmin edilen çinçillaları veterinere götürdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı belirtildi.

    "BİR YETİŞTİRİCİNİN ZEHİRLEMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

    Altındağ Belediye Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan Emre Çınar, çinçillaların ölümü ile ilgili zehirlenme şüphesi olduğunu belirterek "Zehirlenme vakası olduğunu düşünüyoruz. Birinin buraya bıraktığını düşünüyoruz. Gerekli yerlere götürüp araştırma yapılarak, zehirli bir madde varsa bunun tespiti olacak. Doğada da zehirlenmiş olabilir, ama buraya getirilip kasıtlı olarak bırakılmış. Aralarında birkaç gün önce ölen de var. Bu kadar tavşanın hobi amaçlı kullanılmadığı düşüncesini bize veriyor. Bir yetiştiricinin zehirlemiş olabileceğini düşünüyoruz. Zehirlenme şüphesi yüksek. Öyle görünüyor. Çok göz önünde olmadığı için kamera da yok, buraya bırakılmış" dedi.

    BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

    Tarım ve Orman Bakanlığı çok sayıda çinçillanın ölü bulunması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, “Altındağ ilçesi Yeşil Kuşak Caddesi havalimanına dönen virajda, çevre yolunda ağaçlandırma alanında 21 adet ölü, 32 adet canlı Çinçilla tavşanı bulunmuştur. Olayla ilgili faillerin bulunması için Emniyet Müdürlüğü araştırmaları devam etmektedir. Ölen hayvanlardan ikisi belediye tarafından otopsiye gönderilmiştir. Çinçilla tavşanı ülkemizde doğal olarak bulunmamakta olup Güney Amerika kökenlidir. Çiftliklerde üretilen bu hayvanların kürkleri değerlidir” denildi.

    Kökeni Güney Amerika olan kemirgenlerden çinçilların kürk yapımı yüzünden avlandığı biliniyor. Çinçillaların kürkünden üretilen mantoların Avrupa'da 10 bin ila 300 bin Avro arasında satıldığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

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