18 Mayıs 2019 15:32

Süper Lig'de 128. Trabzonspor-Beşiktaş randevusu

Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile Beşiktaş saat 19.00'da karşı karşıya geliyor. İki takım tarihinde 128. kez kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de 128. Trabzonspor-Beşiktaş randevusu

Fotoğraflar: DHA

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    Süper Lig'in 33. haftasında bugün Trabzonspor ile Beşiktaş saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus.

    EKSİKLER VE MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise yine sakatlıkları yüzünden Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz, Trabzon'a götürülmedi.

    Trabzonspor'un maça Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı,  Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega 11'iyle çıkması bekleniyor.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şöyle Loris Karius, Adriano, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

    LİGDEKİ DURUMLARI

    32 maç sonunda 18 galibiyet 8 beraberlik 6 yenilgiyle 62 puanı bulunan Beşiktaş, 68 gol atıp 42 gol yedi ve üçüncü sırada bulunuyor. Galatasaray ile Başakşehir'in 4 puan gerisindeki Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürmesi için bugün kazanması şart.

    16 galibiyet 9 beraberlik 7 yenilgiyle 57 puanı bulunan Trabzonspor ise ligin dördüncü sırasında. Karadeniz ekibi 59 gol atıp 43 gol yedi.

    REKABETİN TARİHİ: 128. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

    Trabzonspor ile Beşiktaş tarihlerinde 128. kez karşı karşıya gelecek.

    Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 127 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 175 golüne, bordo-mavililer 137 golle karşılık verdi.

    BEŞİKTAŞ SON 14 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

    Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 14 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

    İki takım arasındaki son 14 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Trabzonspor söz konusu dönemdeki tek galibiyetini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da 2-1'lik skorla alırken, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı.

    LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

    Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

    Geride kalan 91 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

    Ligde Beşiktaş'ın attığı 130 gole, Trabzonspor 99 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

    TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

    Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

    İki takım lig maçlarında Trabzon'da 44 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

    42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 2'si Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı.

    Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

    Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

    TRABZON EVİNDE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

    Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi, son 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

    Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

    EN FARKLI SKORLAR

    Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

    Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

    Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

    ÜNAL KARAMAN, ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞARISINI TEKRARLAMAK İSTİYOR

    Trabzonspor, rakibi karşısından galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını teknik direktör Ünal Karaman ile göstermiş olacak.

    2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

    Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 7 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.

    Teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta 2-2 berabere kalıp bu fırsatı gerçekleştiremediği Beşiktaş karşısından bu kez galibiyetle ayrılması halinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren tek isim olacak.

    BU KEZ RAKİPLER

    Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yaptı.

    Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak sahada yer alacak.

    GÜNEŞ'TEN SONRA 9 TEKNİK DİREKTÖR

    Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik direktör görev yaptı.

    Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi. (AA)

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