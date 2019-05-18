Aşık Mahzuni Şerif mezarı başında anıldı
Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 17. yılı dolayısıyla Nevşehir Hacıbeştaş'ta bulunan mezarı başında anıldı.
Fotoğraf: AA
Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 17. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Hacıbektaş ilçesindeki Çilehane mevkisinde bulunan mezarı başında düzenlenen anma programında, sevenleri Aşık Mahzuni Şerif'in mezarına karanfil ve gül bıraktı.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, törendeki konuşmasında, Mahzuni Şerif'in geride önemli eserler ve anlayış bıraktığını belirtti.
Altıok, anma programının gelecek yıllarda uluslararası boyutlara taşınabilmesi amacıyla çalışma yapacaklarını söyledi.
Tören, lokma dağıtımının ardından bazı katılımcıların kutsal olduğuna inanılan delikli taştan geçmesiyle sona erdi.
Törene, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Alevi-Bektaşi Derneklerinin temsilcileri, Mahzuni Şerif'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. (Nevşehir/AA)