İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, dernek binası önünde 373. F oturmasını gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemde hasta mahpus Mesude Pehlivan'ın durumuna dikkat çekildi.

“373 hafta F oturması hasta mahpus Mesude Pehlivan serbest bırakılsın”, “Tecrit öldürür dayanışma yaşatır” pankartının açıldığı eylemde hasta mahpusların fotoğrafları taşındı. Eylemde sık sık “İnsan haklarıyla insandır”, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” sloganları atıldı.

Açıklamayı İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu. Yoleri, son günlerde açlık grevine dikkat çekmek istenen eylemlere dönük saldırılara değinerek keyfi uygulamalardan vazgeçilmesini istedi. Yoleri, hapishanelerde devam eden süresiz dönüşümsüz açlık grevleri ve 30 mahpusun başlattığı ölüm orucunun kritik aşamayı geçtiğini hatırlattı.

'HAPİSHANELER ÖLÜM MERKEZİNE DÖNÜŞMESİN'

Bu hafta hasta mahpus Mesude Pehlivan’ın durumu paylaşmak için bir araya geldiklerini söyleyen Yoleri, “19 Aralık Katliamı sırasında kadın mahpusların yakıldığı koğuşta bulunan Mesude Pehlivan, bu katliam sırasında kullanılan kimyasal gazların da tetiklemesi ile kanser hastalığına yakalanmıştı. Mide kanseri tedavisi için Çapa Onkoloji Bölümünde takipli bir hastaydı. 16 yıl boyunca, Bayrampaşa, Bakırköy ve Silivri ve Gebze hapishanelerinde tutulan ve tedavisi gerektiği gibi yapılmayan Mesude Pehlivan, çeşitli girişimler sonucunda, tedavisinin yapılabilmesi için cezasının infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilmişti. Mesude Pehlivan, infaz erteleme süresinin bitmesi sonrasında, tedavisi tamamlanmadığı hatta hastalıkları daha da ilerlemiş ve çeşitlenmiş olmasına rağmen yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu” dedi. “Halen Gebze Kadın Kapalı hapishanesinde tutulmakta olan Mesude Pehlivan Mide Kanseri, Lenf Tüberkülozu ve Solunum Yolu Kanseri hastalıkları ile yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır” diyen Yoleri, “İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu olarak Mesude Pehlivan’ın tedavi hakkına erişimi önündeki engellerin kaldırılmasını ve tedavisinin yapılabilmesi için derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Hapishanelerin ölüm merkezlerine dönüşmemesi için önlemler alınmasını, hapishanelerin bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası bağımsız örgütlerin denetimine açılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)