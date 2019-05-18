18 Mayıs 2019 14:08
Mevsimlik işçileri taşıyan römork devrildi: 7 işçi yaralı
Maraş'ta mevsimlik işçileri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Maraş'ın Afşin ilçesinde, mevsimlik işçilerin bulunduğu römork, traktörden ayrılarak devrildi. Olayda 7 işçi yaralandı.
Yusuf K'nin kullandığı 46 EP 639 plakalı traktörün römork pimi, Çoğulhan Mahallesi girişinde çıktı. Traktörden ayrılan römork, yoldan çıkarak ağaca çarpıp devrildi.
Kazada, römorktaki R.Ş. (62), M.K. (49), S.U. (46), Ö.D. (16), S.U. (17), Ş.M. (16) ve A.G. (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Maraş/AA)
ETİKETLER: AfşinMaraştarım işçileri
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