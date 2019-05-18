AKP, Akhisarspor'dan 70 kişiye belediyeden maaş bağlamış

31 Mart yerel seçimlerini kazanarak Akhisar Belediyesini AKP'den devralan CHP'li Besim Dutlulu, AKP döneminde Akhisarspor'dan 70 kişiye maaş bağlandığını söyledi.

15 Mayıs'ta Twitter hesabından konuya dair açıklama yapan Dutlulu, "Muhteşem bir belediyecilik anlayışımız var, canla başla çalışan arkadaşları işe alamadığımız için para ödemiyoruz, ne iş yaptığını bilmediğimiz onlarca kişiye her ay para ödüyoruz " dedi.

Dutlulu, "Kastettiğim Akhisarspor bünyesinde çalışan görevlerini bilmediğimiz ve her ay maaş ödediğimiz yaklaşık 70 kişi" sözleriyle bu ifadesine açıklık getirdi.

Muhteşem bir belediyecilik anlayışımız var, canla başla çalışan arkadaşları işe alamadığımız için para ödemiyoruz, ne iş yaptığını bilmediğimiz onlarca kişiye her ay para ödüyoruz. — Besim Dutlulu (@besimecz) May 15, 2019

AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimlerine İYİ Partinin desteğiyle giren Besim Dutlulu, yüzde 55.41 oy alarak AKP adayı Hüseyin Eryüksel'i geride bırakmıştı.

Manisa'ya bağlı Akhisar Belediyesi, 31 Mart öncesi AKP'li Salih Hızlı tarafından yönetiliyordu.

AKHİSARSPOR KÜME DÜŞTÜ

2012'de tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Akhisar, 7 yıl boyunca burada mücadele ettikten sonra bu yıl küme düşüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar, bu yıl ise finalde Galatasaray'a kaybetti.

Dutlulu, Akhisarspor konusunda da "Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı..." dedi. (HABER MERKEZİ)