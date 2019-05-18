18 Mayıs 2019 11:28
Son Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2019 16:05

Avusturya’da Rus oligarkla gizli görüşme skandalı: Strache istifa etti

Avusturya'da Rus oligarkla gizli görüşmeleri açığa çıkan aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Strache istifa etti. Ülkede erken seçim konuşuluyor.

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Avusturya’da Rus oligarkla gizli görüşme skandalı: Strache istifa etti

Avusturya gazetesi Kronen Zeitung'un bugünkü nüshasında yer alan haber

Fotoğraflar: Evrensel

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    Yücel ÖZDEMİR / Gökhan GÜNEŞ
    Köln-Viyana

    Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache ile Rus oligarkının kadın yeğeni arasında pazarlık yapıldığı ortaya çıktı. 2017‘de İspanya’nın Ibiza adasında bir yazlıkta yapılan görüşmeyi gizliden filme alan Rus tarafı, görüşmeyi basına sızdırdı. Heinz-Christian Strache istifa etti.

    Almanya’da yayımlanan günlük Süddeutsche Zeitung ve  haftalık Der Spiegel dergisi tarafından 6 dakikası yayımlanan gizli görüşmede Strache, 2017‘deki genel seçimlerden kısa bir süre önce yapılan gizli görüşmede Rus oligarkın kadın yeğeninden seçim için destek istiyor. Bunun karşılığında ise kara para aklama ve ihale sözünü veriyor. Rus oligarkın yeğeni çeyrek milyar avroluk bir yatırımdan söz edince, aşırı sağcıların iştahı da kabarıyor.

    TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜLER

    Görüntüler, Rusların Avusturyalı faşistleri tuzağa düşürdüğünü açık olarak gösteriyor. Görüşmede hazır bulunan ve Strache ile Ruslar arasında tercümanlık yapan isim ise FPÖ‘nin Avusturya Parlamento Grubu Başkanı Johann Gudenus. Söz konusu gazete ve dergide yer alan haberde, Gudenus‘un görüşmeye gelen ve kendini Aliona Makarova olarak tanıtan kadınla daha sonra da bağlantısını devam ettirdiği belirtiliyor.

    Ruslardan seçimler için destek isteyen Strache, Rusların kaynağı belli olmayan kara parasının Avusturya‘da yatırıma dönüşmesine sıcak bakıyor. Bu çerçevede yaklaşık 1 milyon tirajı olan Avusturya'nın en çok satan gazetesi Kronen Zeitung'un Ruslar tarafından satın alınarak seçimler öncesinde FPÖ‘nün desteklenmesi üzerine konuşmalar yapılıyor.

    Strache, (kadına hitaben) "Eğer bu gazeteyi alırsanız ve seçimlerden iki üç  hafta önce bizi destekleyen bir kampanyayla oy oranımız 27 değil 34 olur" diyor. Devamında "Eğer bu gazeteyi alırsanız,  her şeyi konuşabiliriz" ifadesini kullanıyor. Strache, videonun bir bölümünde gazetecilere yönelik ağır hakaretler kullanıyor.

    Tam yedi saat süren görüşmede pek çok yasa dışı işlemin nasıl legalleştirileceği ele alınıyor. Bunların bir tanesinde Avusturya inşaat tekeli Strabag’ın FPÖ’nün hükümet ortağı olması durumunda artık devletten ihale alamayacağı, onun yerine ihalelerin Ruslara gideceği vadediliyor.

    Görüşmede, FPÖ'nün hükümet ortağı olması durumunda Strabag'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Peter Haselstein ile ilişkilerin koparılacağı belirtiliyor.

    Strache

    Heinz-Christian Strache

    Fotoğraf: Gregor Tatschl/Wikimedia Commons(CC BY-SA 2.0)

    ZENGİNLER FPÖ’YE İLLEGAL YOLDAN BAĞIŞ YAPIYOR

    Almanya ve Avusturya’da geniş yankı yaratan, çekimleri gizli yapılan görüşmede Strache, partiye dolaylı yollardan bağış yapmanın yollarını anlatırken, birçok Avusturya zengininden de bağış aldıklarını söyleyerek isimlerini veriyor.

    Ayrıca Rusların, kamu yararına faaliyet yürüten bir dernek üzerinden FPÖ’ye bağışta bulunacağı ayrıntılı olarak ele alınıyor. Böylece partilerin gelirlerini denetleyen Danıştayın aşılacağı belirtiliyor. Bu yolla bazı işverenlerin partiye 500 bin ila 2 milyon avro arasında bağışta bulunduğu açık olarak dile getiriliyor. Bununla yetinmeyen Strache, silah fabrikatörü Gaston Glock, milyarder Heidi Goess-Horten, iş insanı Rene Benko ve şans oyunları tekeli Novomatic‘in kendilerine bağışta bulunduğunu anlatıyor. Video görüntülerinde adı geçen zenginler daha sonra açıklamaları inkâr etti. Strache ve Gudenus da söz konusu bağışların hiçbir zaman partiye gelmediğini savundu. Ancak, konunun Avusturya yargısına taşınması durumunda gerçekler ortaya çıkabilir.

    Bu skandalın ardından SPÖ, Strache'nin derhal istifa etmesi gerektiğini söylerken, NEOS ve Yeşiller seçimlerin yenilenmesini talep etti.

    STRACHE İSTİFA ETTİ, KURZ ERKEN SEÇİME GİDEBİLİR

    Rus oligarkları ve Avusturya sermayesi arasında açıktan bağı ortaya çıkan yabancı düşmanı Strache skandal sonrası istifasını açıkladı.

    Viyana’da yoğun katılımlı bir basın açıklaması düzenleyen ve başbakan yardımcılığından çekildiğini söyleyen Strache durumu Başbakan Kurz’a da ilettiğini ifade etti.

    Strache açıklamasında “Kendisine karşı oynanan oyunlara bir yenisinin eklendiğini fakat kendisinin de hatalı olduğunu, aşırı alkollü olarak sorumsuzca davrandığını, söz konusu yazlıkta 7 saat civarında kaldığını, kendisine tuzak kurulduğunu, adı geçen Rus kadını o gün orada gördüğünü ve bir daha görmediğini” belirtti.

    Strache, FPÖ’ye bağış konusunda adı geçen şirketlerden para almadığını, Avusturya yasalarına aykırı bir şey yapmadığını öne sürerek “Hatamı kabul ediyorum, üzgünüm ve en çok da, şu anda izliyor, eşimin beni affetmesini istiyorum” dedi.

    Eski Başbakan Yardımcısı giderayak “Emekliler için iyileştirmeler yaptık, okullarda başörtüsü serbestisi ve İslamlaşma politikalarına karşı mücadele ettik” ifadelerini kullandı.

    Başbakanlık binasının önünde binlerce kişi toplanarak Strache’nin istifasını sevinç gösterileriyle kutladı. Gelişmeleri canlı yayınlayan Avusturya Devlet Televizyonu ORF, Başbakan Kurz’un yıpranmış bir FPÖ’yle devam etmektense seçimlerin yenilenmesini daha uygun göreceğini aktardı.

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, koalisyon hükümetinin istifası için Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

    Fotoğraf: AA

    Başbakanlık önünde toplanan binlerce kişi de "Erken seçim", "Bu hükümette yolsuzluk var", "Strache Neonazi", "FPÖ ile koalisyona son" yazılı döviz ve pankartlar açtı. Burada yapılan konuşmalarda Başbakan Sebastian Kurz'dan koalisyonu sonlandırarak bir an evvel erken seçime gitmesi istendi. Kamuoyunda yer alan aşırı sağcı partinin yeni genel başkan adayı Norbert Hofer ile Başbakan Kurz'un koalisyonu sürdüreceği yönündeki iddialara tepki gösteren Avusturyalılar erken seçim çağrısı yaptı.

    AP SEÇİMLERİNE ETKİSİ OLACAK MI?

    Avrupa’da uzun süredir yükseliş içinde olan FPÖ, son seçimlerde Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon ortaklığı kurmuş ve Strache de başbakan yardımcısı olmuştu.

    Skandalın 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde FPÖ’ye oy kaybettirmesi bekleniyor.

    Görüşme aynı zamanda Rusya oligarklarının da aşırı sağcı, popülist parti ve hareketlerle dirsek teması içinde olduğunu gösteriyor. Fransız sağcı Marine Le Pen de daha önce Rusya’ya sıcak mesajlar vermişti.

    Strache'nin gizli görüşmesi

    Ekran görüntüsü: Der Spiegel

    VİDEODA ADI GEÇEN KRONEN GAZETESİ: FPÖ'NÜN SONU

    Haziran 2017'de çekilen gizli video, Alman Der Spiegel ve SZ (Süddeutsche Zeitung) tarafından dün akşam üzeri saat 18.00 civarında açıklandığından bu yana Avusturya iç politikasına bomba gibi düştü.

    Videoda, satın alınması konuşulan,  Avusturya'nın en çok satan gazetesi Kronen Zeitung bugün "FPÖ'nün sonu" manşetiyle çıktı.

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