Bakanlık 1 askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Hatay sınır bölgesinde devriye görevi sırasında bir askerin silah kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzasıyla yapılan açıklamada "Silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Açıklamada yaşamını yitiren Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün devriye görevi sırasında Suriye tarafından Türkiye tarafına yasa dışı geçmeye çalışan kişileri yakalamak için yapılan müdahale sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Iğdır'da şüpheli asker ölümü