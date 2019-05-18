Urfa'da 2 cinsel istismar vakası: 7 kişi serbest, 2 kişi tutuklandı

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 sanık ilk duruşmada serbest bırakıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde de 2 kişi kız çocuklarını cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

İLK DURUŞMADA İSTİSMAR SANIĞI 7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

DHA'nın aktardığına göre Ceylanpınar'da 22 Şubat günü A.E. adlı kız çocuğu, ailesine cinsel istismara uğradığını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine A.E.'nin psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

İstismarın ardından aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi hakkında "çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Ceylanpınar Adliyesi'nde ilk duruşmaya çıkan 7 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SİVEREK'TE 2 KİŞİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Siverek'te ise kız çocuklarına dükkanında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan esnaf E.Ö ve K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MA'nın haberine göre Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir mahallesinde esnaflık yapan E.Ö. iş yerine fotokopi çektirmek için gelen kız çocuklarına uyku ilacı içirip istismar ettiği belirtildi. Gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşananların ardından E.Ö.’ye ait ev ve işyerinin yakıldığı öğrenildi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. (HABER MERKEZİ)

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