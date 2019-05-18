18 Mayıs 2019 10:25

FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı

ABD ve Kolombiya devletinin hedefindeki eski FARC liderlerinden Jesus Santrich serbest kalır kalmaz cezaevi bahçesinde yeniden gözaltına alındı.

FARC'ın sembol ismi Santrich cezaevi çıkışı yeniden gözaltına alındı

Fotoğraf: Juan David Moreno Gallego/AA

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    Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich serbest kalır kalmaz tekrar gözaltına alındı.

    Özel Barış Hukuku (JEP) yargıçlarının serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen başkent Bogota'daki La Picota Cezaevinde tutulan ve cuma günü burada yaralanan Santrich üst mahkemenin verdiği tahliye kararı gereği serbest kaldı.

    Yalnızca birkaç dakikalığına serbest kalan Santrich, “yeni delillere ulaşıldığını” iddia eden Başsavcılığın talimatıyla daha cezaevi bahçesinde iken yeniden gözaltına alınarak, helikopterle Başsavcılık Nezarethanesine götürüldü.

    Başsavcılık, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve ABD'nin “uyuşturucu ticareti” suçlamasıyla ısrarla kendi topraklarında yargılamak istediği Santrich’e tekrar “uyuşturucu ticareti” ve “suç işlemek için örgüt kurmak” suçlamalarını yöneltecek.

    Santrich’in kısa süre içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

    Santrich

    Fotoğraf: Juan David Moreno Gallego/AA

    TUTUKLANMA SÜRECİ

    FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) barış anlaşması gereği Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında olan Santrich geçen yıl 9 Nisan’da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanarak La Picota Cezaevine yollanmıştı.

    Santrich'in tutuklanması ve süreç sonunda ABD'ye gönderilme ihtimali, barış anlaşmasında krize neden olmuş ve gelişmeler üzerine örgütün önemli isimlerinden Ivan Marquez, Kolombiya Kongresine girmeyi reddetmiş ve izini kaybettirmişti.

    Bu süreçte Anayasa Mahkemesi JEP'ten dosyayı incelemesini ve suçun barış anlaşmasından önce mi sonra mı işlendiğini tespit etmesini istemiş, JEP ise 3 gün önce davayı neticeye bağlayarak Santrich'in ABD'ye gönderilmesinin uygun olmadığına ve serbest bırakılmasına karar vermişti.

    Santrich'i ısrarla ABD'ye göndermek istediği bilinen Başsavcı Nestor Humberto Martinez, JEP'in kararı sonrası görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

    “JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim” ifadeleri ile görevi bırakan Martinez’e en çarpıcı destek de yine ABD'den gelmiş, bu ülkenin Bogota'daki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Martinez için “Gerçek bir vatansever” ifadesi kullanılmıştı.

    JESUS SANTRICH KİMDİR?

    Kamuoyunda pek gerçek ismiyle bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, örgütün siyasi partisi FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı. (Bogota/AA)

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