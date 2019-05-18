18 Mayıs 2019 07:58

Avustralyalılar 46. hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti

Avustralyalılar, ülkeyi 3 yıl boyunca yönetecek hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralyalılar 46. hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti

Fotoğraf: Recep Şakar/AA

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    Avustralya’daki genel seçimlerde 16 milyon 424 bin 248 kayıtlı seçmen ülkeyi gelecek üç yıl boyunca yönetecek 46. hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

    Avustralya Seçim Komisyonu tarafından belirlenen oy kullanma merkezlerine akın eden Avustralyalı seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

    Her üç yılda bir tekrarlanan Avustralya’daki genel seçimlerin, 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

    AA'nın haberine göre iktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konularda seçmenlerden oy talep ederken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıyarak Avustralyalılardan destek talep etti.

    Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden Avustralyalılar seçimde, ülkedeki seçim kurallarına göre 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, 76 sandalyeli Senato üyelerinin ise 40’ını belirlemek üzere oy kullanıyor. (DIŞ HABERLER)

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