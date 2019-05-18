Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış

Muğla Milas’ta bulunan maden ocağında 18 Şubat’ta meydana gelen göçükte kalarak 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili hükümet kanadından skandal bir açıklama geldi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in konuyla ilgili verdiği soru önergesine gelen cevapta, “Kazanın meydana geldiği gün maden ocağı denetlendi” dendi.

Süleyman Girgin, Milas’ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği göçük sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle yazılı birer soru önergesi vererek konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

Süleyman Girgin, gelen cevapta, “Bahse konu sahada işletme izninin düzenlenebilmesi için 3213 Sayılı Maden Kanununa göre gerekli izinler alınmıştır. Rödovans sözleşmesi kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğü maden ocağında en son Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü oluru ile 30.05.2018 ve 18.02.2019 (göçüğün olduğu gün) tarihinde denetim yapılmıştır” dendiğini söyledi. Göçüğün 18 Şubat 2019’da gerçekleştiğini söyleyen Girgin, “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) heyeti olay üzerine apar topar acilen sahaya incelemeye gidiyor. Bu bir denetleme midir? İş cinayetinin yaşandığı ocağın yakında bulunan yoldan geçen geçenleri dahi bile bu blokun düşeceğini söylüyor. Ben buradan açıkça ifade etmek istiyorum, bu yaşanan kaza göz göre göre gelen bir cinayettir. Objektif bir denetleme mi yoksa sahaya karşıdan bakıp gidilen kağıt üzerinde yapılan bir denetleme midir?” diye sordu.

DAİMİ NEZARETÇİ KAĞIT ÜZERİNDE Mİ?

Bakanlıktan gelen bir diğer cevapta “Daimi nezaretçi defteri yönetmeliğe uygundur” ifadelerinin yer aldığını söyleyen Girgin, “Daimi nezaretçi fiilen sahada çalışıyor mu? Yoksa yasal zorunluluktan dolayı kağıt üzerinde gösterilen bir daimi nezaretçi midir? Eğer yazsaydı zaten çalışmanın durdurulması gerekirdi. O zaman da işinden olurdu. O yüzden daimi nezaretçiler ocaklardaki pek çok riskleri ve uygunsuzlukları görmezden gelip defterlerine yazamıyorlar” ifadelerini kullandı.

Girgin bu gelişmeler üzerine bir kez daha verdiği soru önergesinde, izin verilen projeye uygun çalışılıp çalışılmadığını, MAPEG’ye verilen işletme projesi ile sahadaki uygulamanın örtüşüp örtüşmediğini sordu.

SOMA’DAN SONRA MADENLERDE 299 İŞÇİ CAN VERDİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının “2008 yılında 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Denetimler artık çok daha objektif ve fazla yapılıyor” dediğini söyleyen Girgin, “Soma’dan bu yana 299 madenci madenlerde hayatını kaybetti. Demek ki denetimler sadece kağıt üzerinde yapılmakta” sözleriyle tepki gösterdi. (İstanbul/EVRENSEL)