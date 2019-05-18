Kuşadası’nda CHP Meclis Üyesi’nin mazbatası iptal edildi

Demokrat Haber'den Mehmet Murat Yıldırım'ın haberine göre, Kuşadası’nda CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Erdal Kılınç’ın mazbatası KHK’lı olduğu gerekçesiyle geri alındı. Kılınç, 2016-2018 yılları arasında AKP hükümeti tarafından yürütülen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ve resmi gazetede yayınlanan 686 sayılı “Kanun Hükmünde Kararname” ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmişti.

Eğitim Sen Kuşadası Şubesi Eski Başkanı olan Kılınç, YSK’nin kararını “Hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

KHK mağduru Erdal Kılınç, YSK’nin kararının altında ülke içi gerilimi tırmandıracak büyük bir komplo olduğunu belirterek Türkiye’ye hukuksuzluğun hakim olduğunu kaydetti. Kılınç “Dün olduğu gibi bugün de onların önünde diz çökmeyeceğim. Hukuki haklarımı koruyarak AYM ve AİHM’de her türlü haklarımın savunucusu olacağım. Bu hükümetin şahsıma uyguladığı ikinci hukuksuzluk. Fakat ülkemizde bu tür olayların benzerlerini her gün duyuyor görüyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından birçok seçilmiş meclis üyesinin mazbataları KHK’lı oldukları gerekçesiyle iptal edildi. Hatta mazbatalarını alamayan meclis üyeleri ve belediye başkanları oldu. Bizler bu hukuksuzlukla dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)